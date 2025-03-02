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«Родина» неожиданно уступила «Тюмени» в матче 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «Тюмень».

Источник: БЕЛТА

Команды играли в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте, когда полузащитник «Тюмени» Александр Коротаев реализовал 11-метровый удар.

После этой победы в активе футбольного клуба «Тюмень» стало 15 очков. Команда продолжает находится на последнем, 18-м месте турнирной таблицы. «Родина» после 22 матчей набрала 24 очка и расположилась на 13-й строчке. На первом месте идёт калининградская «Балтика» с 46 очками.

Родина
0:1
Первый тайм: 0:1
Тюмень
Футбол, Первая лига, Тур 22
2.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Сапсан Арена
Главные тренеры
Зоран Зелькович
Игорь Меньщиков
Голы
Тюмень
Александр Коротаев
25′
Составы команд
Родина
16
Александр Корякин
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
55
Митя Крижан
18
Магомедхабиб Абдусаламов
90′
99
Иван Тимошенко
21
Георгий Юдинцев
46′
68
Михаил Рядно
6
Руслан Фищенко
62′
9
Артем Максименко
12
Дмитрий Маркитесов
46′
10
Йорди Рейна
20
Артем Концевой
62′
77
Аршак Корян
72
Астемир Гордюшенко
75′
14
Макс Баришич
Тюмень
1
Александр Довгаль
53′
5
Станислав Поройков
6
Никита Печенкин
23
Александр Коротков
34
Максим Храмцов
72
Александр Бем
17
Виталий Шитов
57′
67′
31
Денис Ткачук
70
Андрей Марьянов
67′
11
Данил Карпов
85
Иван Пяткин
76′
8
Денис Талалай
24
Александр Коротаев
81′
30
Давид Шавлохов
65
Иван Гулько
82′
90
Ислам Мокаев
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Родина
Тюмень
Первая лига: таблица и календарь