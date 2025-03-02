«Родина» неожиданно уступила «Тюмени» в матче 22-го тура Первой лиги

После этой победы в активе футбольного клуба «Тюмень» стало 15 очков. Команда продолжает находится на последнем, 18-м месте турнирной таблицы. «Родина» после 22 матчей набрала 24 очка и расположилась на 13-й строчке. На первом месте идёт калининградская «Балтика» с 46 очками.