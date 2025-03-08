Пятый матч подряд в Первой лиге завершился нулевой ничьей

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты владикавказской «Алании» и «Тюмени» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Первой лиги.
Встреча завершилась со счетом 0:0 и стала пятой подряд в первенстве, прошедшей без забитых голов. Ранее со счетом 0:0 завершились матчи «Сочи» — «Сокол», «Ротор» — «Урал», «Черноморец» — «Арсенал» и «Енисей» — «Родина».
«Тюмень» с 16 очками занимает последнее, 18-е место в таблице, «Алания» (19 очков) располагается строчкой выше.
В следующем туре «Алания» сыграет 16 марта в гостях с московской «Родиной», «Тюмень» в тот же день примет лидера Первой лиги «Балтику» из Калининграда.