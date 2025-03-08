Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятый матч подряд в Первой лиге завершился нулевой ничьей

«Алания» и «Тюмень» сыграли вничью в матче Первой лиги.

Источник: ФК "Алания"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты владикавказской «Алании» и «Тюмени» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Первой лиги.

Встреча завершилась со счетом 0:0 и стала пятой подряд в первенстве, прошедшей без забитых голов. Ранее со счетом 0:0 завершились матчи «Сочи» — «Сокол», «Ротор» — «Урал», «Черноморец» — «Арсенал» и «Енисей» — «Родина».

«Тюмень» с 16 очками занимает последнее, 18-е место в таблице, «Алания» (19 очков) располагается строчкой выше.

В следующем туре «Алания» сыграет 16 марта в гостях с московской «Родиной», «Тюмень» в тот же день примет лидера Первой лиги «Балтику» из Калининграда.

Алания
0:0
Первый тайм: 0:0
Тюмень
Футбол, Первая лига, Тур 23
8.03.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
им. Билимханова
Главные тренеры
Спартак Гогниев
Игорь Меньщиков
Составы команд
Алания
23
Георгий Натабашвили
5
Алан Багаев
19
Аллон Бутаев
73
Макар Чирков
58
Мурат Ышык
79
Дато Черткоев
8
Алан Хугаев
43′
72′
57
Давид Тепсикоев
9
Артем Закиров
46′
12
Данил Казанцев
25
Давид Кокоев
46′
21
Артур Козырев
70
Руслан Дауров
82′
29
Георгий Каргинов
76
Виктор Нафиков
77′
18
Таймураз Тобоев
Тюмень
1
Александр Довгаль
5
Станислав Поройков
90+1′
6
Никита Печенкин
23
Александр Коротков
72
Александр Бем
85
Иван Пяткин
34
Максим Храмцов
27′
40
Александр Безчаснюк
17
Виталий Шитов
70′
77′
30
Давид Шавлохов
70
Андрей Марьянов
63′
31
Денис Ткачук
24
Александр Коротаев
77′
13
Михаил Петров
65
Иван Гулько
46′
11
Данил Карпов
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти