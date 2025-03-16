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«Балтика» с минимальным счётом обыграла «Тюмень» в матче 24-го тура Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тюмень» и калининградская «Балтика».

Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). «Балтика» обыграла «Тюмень» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 75-й минуте забил полузащитник «Балтики» Илья Петров — 1:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 50 очков после 24 матчей. «Тюмень» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав 16 очков. В следующем туре «Балтика» встретится с «Уфой» (23 марта), а «Тюмень» — с «КАМАЗом» (22 марта).

Тюмень
0:1
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Первая лига, Тур 24
16.03.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Геолог
Главные тренеры
Игорь Меньщиков
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Илья Петров
75′
Составы команд
Тюмень
1
Александр Довгаль
6
Никита Печенкин
23
Александр Коротков
30
Давид Шавлохов
40
Александр Безчаснюк
85
Иван Пяткин
5
Станислав Поройков
25′
61′
31
Денис Ткачук
17
Виталий Шитов
46′
13
Михаил Петров
70
Андрей Марьянов
60′
72
Александр Бем
24
Александр Коротаев
78′
18
Даниил Григорьев
65
Иван Гулько
60′
11
Данил Карпов
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
10
Илья Петров
18
Кирилл Никишин
23
Евгений Чернов
46′
11
Юрий Ковалев
8
Андрей Мендель
46′
19
Сергей Пряхин
17
Владислав Саусь
68′
96
Амир Мохаммад
22
Николай Титков
46′
9
Илья Стефанович
91
Брайан Александер Хиль
67′
70
Абу-Саид Эльдарушев
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти