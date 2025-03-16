«Балтика» с минимальным счётом обыграла «Тюмень» в матче 24-го тура Первой лиги

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 50 очков после 24 матчей. «Тюмень» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав 16 очков. В следующем туре «Балтика» встретится с «Уфой» (23 марта), а «Тюмень» — с «КАМАЗом» (22 марта).