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«Арсенал» сыграл вничью с «Чайкой». Туляки не выигрывают в Первой лиге с сентября

Футболисты «Арсенала» и «Чайки» не выявили победителя в 24-м туре Первой лиги. Встреча, прошедшая в понедельник в Туле, завершилась со счетом 0:0.

Источник: arsenaltula.ru

«Арсенал» не побеждает в Первой лиге на протяжении 14 матчей — с 16 сентября. «Чайка» не выигрывает с ноября.

В следующем туре «Арсенал» 22 марта на выезде сыграет с «Уралом», а «Чайка» в тот же день примет «Черноморец».

Арсенал
0:0
Первый тайм: 0:0
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 24
17.03.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Александр Сторожук
Евгений Калешин
Составы команд
Арсенал
1
Дэвид Сангаре
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
31
Кирилл Большаков
50′
8
Артем Попов
14
Милош Брнович
9
Амур Калмыков
44
Алексей Бердников
39′
46′
46
Илья Москаленчик
6
Владислав Левин
82′
5
Никита Раздорских
10
Ишхан Гелоян
82′
11
Сергей Ткачев
20
Ансор Хабибов
74′
19
Кирилл Богданец
33
Дмитрий Сергеев
61′
17
Маттео Алинви
62′
Чайка
98
Андрей Ходанович
2
Данил Пелих
4
Камиль Ибрагимов
32
Дмитрий Пивоваров
99
Андрей Евдокимов
13
Данила Янов
77
Эльдияр Зарыпбеков
89
Владислав Лазарев
7
Александр Хохлачев
17
Муслим Бамматгереев
67′
10
Никита Маляров
87′
19
Владислав Руденко
46′
20
Станислав Библик
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти