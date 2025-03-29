«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом победил «Тюмень» на выезде

«Тюмень» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков после 26 матчей. «СКА-Хабаровск» находится на шестой строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка.