Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом победил «Тюмень» на выезде

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «СКА-Хабаровск».

Источник: РИА "Новости"

Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник гостей Артём Симонян на 81-й минуте.

«Тюмень» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков после 26 матчей. «СКА-Хабаровск» находится на шестой строчке, заработав 41 очко. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка.

Тюмень
0:1
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 26
29.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Геолог
Главные тренеры
Игорь Меньщиков
Алексей Поддубский
Голы
СКА-Хабаровск
Артем Симонян
81′
Составы команд
Тюмень
1
Александр Довгаль
6
Никита Печенкин
23
Александр Коротков
30
Давид Шавлохов
40
Александр Безчаснюк
85
Иван Пяткин
5
Станислав Поройков
73′
72
Александр Бем
17
Виталий Шитов
73′
13
Михаил Петров
70
Андрей Марьянов
67′
31
Денис Ткачук
24
Александр Коротаев
83′
10
Андрей Савинов
65
Иван Гулько
67′
11
Данил Карпов
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
17
Николай Покидышев
21
Глеб Гурбан
44
Юрий Журавлев
91
Егор Носков
7
Артем Симонян
46
Никита Першин
20
Камран Алиев
63′
8
Александр Гаглоев
70
Рамазан Гаджимурадов
73′
28
Мариус Йосипой
92
Роман Емельянов
66′
87′
6
Садыг Багиев
9
Георгий Гонгадзе
73′
11
Альбек Гонгапшев
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
6
1
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти