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«Уфа» сыграла вничью с «Тюменью» в матче Первой лиги

«Уфа» сыграла вничью с «Тюменью» и продлила серию без побед в Первой лиге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Уфа» на выезде сыграла вничью с «Тюменью» в матче 27-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча прошла в субботу в Тюмени и завершилась со счетом 1:1. У «Уфы» гол забил Валерий Бочеров (28-я минута). «Тюмень» от поражения спас Иван Гулько (90+4).

«Уфа» (23 очка) продлила серию без побед до восьми матчей и идет на 15-м месте, «Тюмень» (20) замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

В 28-м туре «Уфа» примет владикавказскую «Аланию», а «Тюмень» дома сыграет с ярославским «Шинником». Обе встречи пройдут 12 апреля.

Тюмень
1:1
Первый тайм: 0:1
Уфа
Футбол, Первая лига, Тур 27
5.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Геолог
Главные тренеры
Игорь Меньщиков
Омари Тетрадзе
Голы
Тюмень
Иван Гулько
90+4′
Уфа
Валерий Бочеров
28′
Составы команд
Тюмень
1
Александр Довгаль
6
Никита Печенкин
40′
23
Александр Коротков
30
Давид Шавлохов
34
Максим Храмцов
24
Александр Коротаев
5
Станислав Поройков
46′
65
Иван Гулько
10
Андрей Савинов
76′
14
Алишер Шукуров
90+3′
17
Виталий Шитов
44′
82′
11
Данил Карпов
40
Александр Безчаснюк
65′
31
Денис Ткачук
85
Иван Пяткин
76′
90
Ислам Мокаев
Уфа
1
Олег Баклов
86′
4
Даниил Корнюшин
5
Денис Кутин
7
Александр Перченок
18
Артем Гуренко
71′
45
Александр Теняев
15
Валерий Бочеров
14′
27
Андрей Анисимов
69′
74′
79
Константин Троянов
21
Никита Мацхарашвили
66′
8
Шамиль Исаев
72
Камиль Муллин
78′
10
Расул Гыстаров
88
Мигран Агеян
78′
11
Владислав Ложкин
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти