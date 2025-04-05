«Уфа» сыграла вничью с «Тюменью» в матче Первой лиги

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Уфа» на выезде сыграла вничью с «Тюменью» в матче 27-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в субботу в Тюмени и завершилась со счетом 1:1. У «Уфы» гол забил Валерий Бочеров (28-я минута). «Тюмень» от поражения спас Иван Гулько (90+4).
«Уфа» (23 очка) продлила серию без побед до восьми матчей и идет на 15-м месте, «Тюмень» (20) замыкает турнирную таблицу Первой лиги.
В 28-м туре «Уфа» примет владикавказскую «Аланию», а «Тюмень» дома сыграет с ярославским «Шинником». Обе встречи пройдут 12 апреля.