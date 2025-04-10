В ФНЛ прокомментировали инцидент с избиением футболиста Антона Мухина

«Футбольная национальная лига крайне серьезно воспринимает инцидент, произошедший в ФК “Динамо-Владивосток” с участием президента клуба и игрока команды Антона Мухина, — говорится в сообщении. — Насилие в любом виде недопустимо в профессиональном спорте и противоречит принципам честной игры, уважения и гуманизма, которые являются основополагающими для футбольного сообщества. На данный момент делом занимаются правоохранительный органы. Надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся. Футбол должен оставаться территорией здоровой конкуренции, взаимного уважения и честных принципов».