В ФНЛ прокомментировали инцидент с избиением футболиста Антона Мухина

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) серьезное воспринимает инцидент, произошедший во владивостокском «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в медиаслужбе ФНЛ.
Ранее агент Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер нанес несколько ударов в голову футболисту Антону Мухину. Права на него принадлежат «Пари Нижний Новгород», в среду в клубе сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента.
«Футбольная национальная лига крайне серьезно воспринимает инцидент, произошедший в ФК “Динамо-Владивосток” с участием президента клуба и игрока команды Антона Мухина, — говорится в сообщении. — Насилие в любом виде недопустимо в профессиональном спорте и противоречит принципам честной игры, уважения и гуманизма, которые являются основополагающими для футбольного сообщества. На данный момент делом занимаются правоохранительный органы. Надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся. Футбол должен оставаться территорией здоровой конкуренции, взаимного уважения и честных принципов».