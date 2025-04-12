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«Уфа» переиграла «Аланию» в матче Первой лиги

Сегодня, 12 апреля, в Уфе состоялся матч 28-го тура Мелбет — Первой лиги, в котором «Уфа» сыграла с «Аланией».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу уфимского клуба.

На 20-й минуте счет в матче открыл Александр Теняев, на 32-й минуте отличился Владислав Ложкин.

Один мяч за «Аланию» отыграл Алан Хугаев, забив на 90+2 минуте матча.

Уфа
2:1
Первый тайм: 2:0
Алания
Футбол, Первая лига, Тур 28
12.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Спартак Гогниев
Голы
Уфа
Александр Теняев
21′
Владислав Ложкин
33′
Алания
Алан Хугаев
90+2′
Нереализованные пенальти
Алания
Алан Хугаев
72′
Составы команд
Уфа
1
Олег Баклов
4
Даниил Корнюшин
5
Денис Кутин
7
Александр Перченок
45
Александр Теняев
71′
15
Валерий Бочеров
88
Мигран Агеян
18
Артем Гуренко
90′
89
Дмитрий Стоцкий
27
Андрей Анисимов
70′
8
Шамиль Исаев
21
Никита Мацхарашвили
86′
77
Илья Черняк
11
Владислав Ложкин
69′
79
Константин Троянов
Алания
24
Алил Магомедов
19
Аллон Бутаев
73
Макар Чирков
58
Мурат Ышык
59′
8
Алан Хугаев
9
Артем Закиров
12
Данил Казанцев
27
Руслан Гогниев
4
Сослан Качмазов
67′
87
Тимур Булатцев
21
Артур Козырев
67′
25
Давид Кокоев
70
Руслан Дауров
46′
76
Виктор Нафиков
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти