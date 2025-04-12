Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тюмень» победила «Шинник» и впервые с сентября покинула последнее место в Первой лиге

Завершился матч 28-го тура Первой лиги между «Тюменью» и «Шинником».

Источник: ФК "Тюмень"

Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Анатолием Жабченко из Краснодара. Победу в поединке праздновали футболисты «Тюмени» — 2:1.

На 16-й минуте полузащитник Александр Коротаев вывел «Тюмень» вперёд, реализовав пенальти. На 53-й минуте защитник «Тюмени» Давид Шавлохов удвоил преимущество хозяев поля. На 89-й минуте полузащитник «Шинника» Артём Малахов отыграл один мяч.

Победа позволила «Тюмени» довести количество набранных очков в сезоне до 27 и впервые за 20 туров (с сентября 2024 года) покинуть последнее место в турнирной таблице. Команда опередила «Аланию» и «Сокол» и поднялась на 16-ю строчку. Отрыв от 15-го места, гарантирующего сохранение прописки в Первой лиге, составляет три очка. «Шинник» занимает 11-е место. У ярославской команды 32 очка.

Тюмень
2:1
Первый тайм: 1:0
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 28
12.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Геолог, 1932 зрителя
Главные тренеры
Игорь Меньщиков
Александр Побегалов
Голы
Тюмень
Александр Коротаев
16′
Давид Шавлохов
51′
Шинник
Артем Малахов
88′
Составы команд
Тюмень
1
Александр Довгаль
6
Никита Печенкин
23
Александр Коротков
34
Максим Храмцов
40
Александр Безчаснюк
85
Иван Пяткин
24
Александр Коротаев
5
Станислав Поройков
43′
73′
72
Александр Бем
30
Давид Шавлохов
83′
11
Данил Карпов
13
Михаил Петров
73′
10
Андрей Савинов
65
Иван Гулько
21′
73′
31
Денис Ткачук
Шинник
1
Михаил Опарин
2
Артемий Косогоров
30
Седрик Гогуа
50
Артем Голубев
58′
89
Бен Загре
8
Данила Сухомлинов
24
Джонатан Джон
46′
10
Тимофей Шипунов
27
Артур Черный
84′
6
Андрюс Рукас
38
Василий Алейников
62′
68′
18
Никита Мирошниченко
70
Руслан Куль
46′
61
Артем Малахов
72′
11
Захар Федоров
68′
7
Артемий Укомский
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти