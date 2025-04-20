«Ротор» одержал победу над «Тюменью»

Оба гола хозяева забили в первом тайме — отличились Андрей Семенов (28-я минута) и Илья Сафронов (42). Гости отыграли один мяч на 83-й минуте усилиями Дениса Ткачука.
«Ротор» набрал 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» с 23 баллами в активе находится в зоне вылета — на 17-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 29
20.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Игорь Меньщиков
Голы
Ротор
Андрей Семенов
28′
Илья Сафронов
42′
Тюмень
Денис Ткачук
83′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
11
Александр Клещенко
12
Дмитрий Прищепа
27
Заурбек Плиев
28
Андрей Семенов
57
Евгений Болотов
3
Максим Швецов
68′
71′
17
Глеб Шильников
7
Илья Сафронов
89′
5
Алексей Шумских
19
Никита Плотников
71′
6
Юрий Завезен
44
Илья Кухарчук
60′
24
Михаил Мальцев
21
Сергей Макаров
60′
90
Максим Турищев
Тюмень
1
Александр Довгаль
5
Станислав Поройков
6
Никита Печенкин
23
Александр Коротков
30
Давид Шавлохов
85
Иван Пяткин
34
Максим Храмцов
84′
90
Ислам Мокаев
17
Виталий Шитов
61′
13
Михаил Петров
40
Александр Безчаснюк
54′
67′
72
Александр Бем
24
Александр Коротаев
83′
10
Андрей Савинов
65
Иван Гулько
67′
31
Денис Ткачук
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
8
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти