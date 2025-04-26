Футболист «Балтики» Исаенко считает, что команда готова к выступлению в РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Калининградская «Балтика» готова играть в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) на равных с топовыми командами. Такое мнение высказал ТАСС защитник «Балтики» Олег Исаенко.
В субботу «Балтика» на выезде обыграла екатеринбургский «Урал» со счетом 5:2 в матче 30-го тура Мелбет — Первой лиги. Калининградская команда с 66 очками лидирует в таблице чемпионата.
«Думаю, что мы хорошо готовы к ней [РПЛ]. Надо будет летом несколько маленьких штрихов наработать, но, в принципе, мы готовы биться со всеми командами ровно так же, как с большими клубами премьер-лиги, такими как “Зенит”, ЦСКА, “Краснодар” и так далее. Готовы с ними играть на все сто», — сказал Исаенко.
Игрок добавил, что лидерство в Первой лиге серьезно влияет на общекомандный настрой. «Ты чувствуешь себя более уверенно, когда выходишь на игру, и это придает больше мотивации и стимулов выигрывать дальше и дальше. В чемпионате есть только первое место, поэтому это придает больше уверенности для игры», — сказал он.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев на послематчевой пресс-конференции высказал мнение, что в работе на дистанции самое опасное — потеря концентрации.
«На общий настрой влияют маленькие детали, которые ты видишь внутри. С “Соколом” я видел эту расслабленность и преодолевал ее, к сожалению, не преодолели, и эта расслабленность не позволила набрать очки, пришлось немножко “пожестить” на этой неделе. Потеря концентрации — самый большой враг, когда ты работаешь на дистанции. Есть две вещи: можно выигрывать чемпионат, а можно играть в футбол. Когда ты играешь в футбол, нет проблем, нельзя каждый матч играть одинаково, когда ты захочешь выиграть чемпионат, надо каждую игру воевать», — сказал Талалаев, отвечая на вопрос ТАСС.