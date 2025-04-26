Футболист «Балтики» Исаенко считает, что команда готова к выступлению в РПЛ

«На общий настрой влияют маленькие детали, которые ты видишь внутри. С “Соколом” я видел эту расслабленность и преодолевал ее, к сожалению, не преодолели, и эта расслабленность не позволила набрать очки, пришлось немножко “пожестить” на этой неделе. Потеря концентрации — самый большой враг, когда ты работаешь на дистанции. Есть две вещи: можно выигрывать чемпионат, а можно играть в футбол. Когда ты играешь в футбол, нет проблем, нельзя каждый матч играть одинаково, когда ты захочешь выиграть чемпионат, надо каждую игру воевать», — сказал Талалаев, отвечая на вопрос ТАСС.