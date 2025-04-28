«Вы видите у “Химок” команду? У “Балтики” она есть!» Калининград в двух минутах от РПЛ!

— Излишняя жесткость хозяев в первом тайме привела к тому, что нам пришлось поговорить с нашей командой в раздевалке, — заявил Талалаев. — А у нас команда! У нас самые лучшие футболисты. Я об этом все время говорю. Именно коллектив. Много писали о том, что мы сыграем без двух лидеров — капитана и вице-капитана (Менделя и Андраде. — Прим. «СЭ»). Вы заметили с трибуны их отсутствие? Я тоже не заметил. Повторяю: мы сильны командой. И это надо понять. Можно не иметь футболиста в опорной зоне, но иметь команду, которая все компенсирует, выгрызет очки — особенно тогда, когда чувствует несправедливость. И я этим горжусь.