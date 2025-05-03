«КАМАЗ» проиграл «СКА-Хабаровску» в матче Первой лиги

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Футболисты челнинского «КАМАЗа» на выезде уступили «СКА-Хабаровску» в матче 31-го тура первенства Первой лиги России.
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У «КАМАЗа» отличился Даниил Моторин (49-я минута). В составе клуба «СКА-Хабаровск» голы забили Рамазан Гаджимурадов (54) и Георгий Гонгадзе (76, пенальти).
«КАМАЗ», имея в своем активе 36 очков, располагается на 11-м месте в таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» (47) идет на шестой позиции.
Футбол, Первая лига, Тур 31
3.05.2025, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина, 1092 зрителя
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Ильдар Ахметзянов
Голы
СКА-Хабаровск
Рамазан Гаджимурадов
54′
Георгий Гонгадзе
76′
КАМАЗ
Даниил Моторин
49′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
17
Николай Покидышев
21
Глеб Гурбан
44
Юрий Журавлев
91
Егор Носков
4
Борха Мартинес
7
Артем Симонян
92
Роман Емельянов
46
Никита Першин
21′
20
Камран Алиев
70
Рамазан Гаджимурадов
79′
11
Альбек Гонгапшев
9
Георгий Гонгадзе
88′
8
Александр Гаглоев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
7
Руслан Аюкин
23
Артем Гюрджан
62′
10
Роман Защепкин
11
Руслан Апеков
59
Даниил Моторин
18
Дмитрий Тананеев
30′
15
Максим Бурко
76
Артем Суханов
42′
46′
27
Роман Мануйлов
14
Сурхайхан Абдуллаев
61′
77′
19
Ренат Голыбин
20
Илья Жигулев
11′
46′
42
Юрий Кириллов
28
Мухаммад Султонов
67′
8
Дмитрий Стародуб
Статистика
0
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти