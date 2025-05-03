«КАМАЗ» проиграл «СКА-Хабаровску» в матче Первой лиги

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У «КАМАЗа» отличился Даниил Моторин (49-я минута). В составе клуба «СКА-Хабаровск» голы забили Рамазан Гаджимурадов (54) и Георгий Гонгадзе (76, пенальти).