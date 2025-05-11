Красноярский «Енисей» одержал важную победу над «Соколом»

После этого матча «Енисей» с 45 очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице, в то время как «Сокол» с 26 очками оказался на 17-м, предпоследнем месте, что означает досрочный вылет саратовского клуба из Первой лиги за два тура до завершения чемпионата.