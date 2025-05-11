Красноярский «Енисей» одержал важную победу над «Соколом»

На 58-й минуте встречи полузащитник «Енисея» Александр Ломакин открыл счет. Однако саратовцы смогли восстановить равновесие благодаря пенальти, реализованному Батразом Гурциевым на 68-й минуте. Тем не менее, уже через минуту Денис Тихонов вновь вывел хозяев вперед, забив решающий гол.
Арбитр матча Станислав Матвеев из Троицка зафиксировал важную победу для красноярской команды.
После этого матча «Енисей» с 45 очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице, в то время как «Сокол» с 26 очками оказался на 17-м, предпоследнем месте, что означает досрочный вылет саратовского клуба из Первой лиги за два тура до завершения чемпионата.
Андрей Тихонов
Александр Ломакин
58′
Михаил Тихонов
69′
Батраз Гурциев
68′
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
33
Александр Масловский
86′
5
Иллой-Айет Эммерсон
7
Андреа Чуканов
23
Кирилл Ушатов
44
Михаил Тихонов
56′
74′
55
Никита Богатырев
8
Александр Ломакин
84′
6
Амир Батырев
11
Денис Тихонов
84′
22
Александр Канаплин
47
Александр Долгов
54′
75
Андрей Окладников
87
Андрей Мазурин
84′
49
Оливье Кенфак
1
Тимур Крайков
5
Владимир Ковачевич
18
Иван Лепский
27
Артем Молодцов
28
Павел Забелин
23
Иван Чуриков
8
Георгий Кантария
59′
11
Владлен Бабаев
51
Антон Синяк
23′
77′
13
Дмитрий Иванов
81′
9
Владислав Шпитальный
77′
92
Егор Карпицкий
69
Роман Ермолин
6′
59′
7
Илья Порохов
77
Дмитрий Сасин
46′
10
Батраз Гурциев
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти