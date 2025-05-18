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Футбольный клуб «Тюмень» вылетел из Первой лиги

За тур до конца «Тюмень» набрала 27 очков, идет на 17-м месте и уже не обгонит занимающую 15-ю строчку «Уфу», у которой 32 очка.

Источник: РИА "Новости"

ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тюмень» дома со счетом 1:2 проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 33-го тура Мелбет — Первой лиги и лишился математических шансов на сохранение прописки во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

На пятой добавленной ко второму тайму минуте у «Урала» отличился Максим Воронов, на шестой добавленной минуте — Юрий Железнов. У «Тюмени» гол забил Александр Бем (81).

За тур до конца «Тюмень» набрала 27 очков. Команда идет на 17-м месте и уже не обгонит идущую на 15-м месте «Уфу», которая набрала 32 очка.

Ранее в Леон — Вторую лигу из Первой лиги вылетели саратовский «Сокол» и владикавказская «Алания».

Тюмень
1:2
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 33
18.05.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Геолог
Главные тренеры
Игорь Меньщиков
Олег Шатов
Голы
Тюмень
Александр Бем
81′
Урал
Максим Воронов
90+4′
Юрий Железнов
90+6′
Составы команд
Тюмень
1
Александр Довгаль
40
Александр Безчаснюк
24
Александр Коротаев
34
Максим Храмцов
65′
6
Никита Печенкин
23
Александр Коротков
85
Иван Пяткин
72
Александр Бем
88′
90
Ислам Мокаев
13
Михаил Петров
70′
79′
10
Андрей Савинов
5
Станислав Поройков
71′
31
Денис Ткачук
30
Давид Шавлохов
37′
88′
11
Данил Карпов
Урал
71
Алексей Мамин
16
Фернандо Итало
75
Фаниль Сунгатулин
2
Силвие Бегич
24
Егор Филипенко
37
Виталий Бондарев
5
Андрей Егорычев
43
Тимофей Маргасов
62′
44
Владислав Малькевич
15
Илья Ишков
62′
14
Юрий Железнов
42
Егор Мосин
82′
18
Никита Морозов
20
Евгений Марков
62′
50
Максим Воронов
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти