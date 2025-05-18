Футбольный клуб «Тюмень» вылетел из Первой лиги

ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тюмень» дома со счетом 1:2 проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 33-го тура Мелбет — Первой лиги и лишился математических шансов на сохранение прописки во втором по силе дивизионе чемпионата страны.
На пятой добавленной ко второму тайму минуте у «Урала» отличился Максим Воронов, на шестой добавленной минуте — Юрий Железнов. У «Тюмени» гол забил Александр Бем (81).
За тур до конца «Тюмень» набрала 27 очков. Команда идет на 17-м месте и уже не обгонит идущую на 15-м месте «Уфу», которая набрала 32 очка.
Ранее в Леон — Вторую лигу из Первой лиги вылетели саратовский «Сокол» и владикавказская «Алания».
Игорь Меньщиков
Олег Шатов
Александр Бем
81′
Максим Воронов
90+4′
Юрий Железнов
90+6′
1
Александр Довгаль
40
Александр Безчаснюк
24
Александр Коротаев
34
Максим Храмцов
65′
6
Никита Печенкин
23
Александр Коротков
85
Иван Пяткин
72
Александр Бем
88′
90
Ислам Мокаев
13
Михаил Петров
70′
79′
10
Андрей Савинов
5
Станислав Поройков
71′
31
Денис Ткачук
30
Давид Шавлохов
37′
88′
11
Данил Карпов
71
Алексей Мамин
16
Фернандо Итало
75
Фаниль Сунгатулин
2
Силвие Бегич
24
Егор Филипенко
37
Виталий Бондарев
5
Андрей Егорычев
43
Тимофей Маргасов
62′
44
Владислав Малькевич
15
Илья Ишков
62′
14
Юрий Железнов
42
Егор Мосин
82′
18
Никита Морозов
20
Евгений Марков
62′
50
Максим Воронов
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти