Брызгалов перешел в тренерский штаб «Факела»

«Сергей пришел в наш клуб в 2019 году. Он забил пять мячей, проведя за “Факел” 92 матча — именно этот номер красовался на его футболке. При участии защитника наш клуб добился главных успехов в своей истории. Сережа, спасибо за верность “Факелу”, за твой дух, за вклад в сплочение коллектива, который на протяжении нескольких сезонов подряд решал спортивную задачу. Ты историческая фигура для “Факела”! А теперь более официально — Сергей Владимирович, добро пожаловать в тренерский штаб!» — говорится в заявлении «Факела».
Брызгалову 32 года. Он перешел в «Факел» из екатеринбургского «Урала» в сентябре 2019 года в качестве свободного агента. За воронежцев защитник провел 93 игры, в которых забил пять голов. Также он выступал за раменский «Сатурн», московский «Спартак» и его дубль, грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») и махачкалинский «Анжи».
В понедельник клуб объявил о расставании с семью футболистами: Александром Беленовым, Игорем Калининым, Диланом Мертенсом, Александром Ломовицким, Михаилом Щетининым, Алексеем Каштановым и Ираклием Квеквескири.
По итогам сезона-2024/25 «Факел» занял последнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вылетел в Первую лигу.