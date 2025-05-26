Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эмполи
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

Брызгалов перешел в тренерский штаб «Факела»

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Брызгалов завершил карьеру футболиста и перешел в тренерский штаб «Факела», сообщает пресс-служба воронежцев в Telegram-канале.

Источник: Спорт РИА Новости

«Сергей пришел в наш клуб в 2019 году. Он забил пять мячей, проведя за “Факел” 92 матча — именно этот номер красовался на его футболке. При участии защитника наш клуб добился главных успехов в своей истории. Сережа, спасибо за верность “Факелу”, за твой дух, за вклад в сплочение коллектива, который на протяжении нескольких сезонов подряд решал спортивную задачу. Ты историческая фигура для “Факела”! А теперь более официально — Сергей Владимирович, добро пожаловать в тренерский штаб!» — говорится в заявлении «Факела».

Брызгалову 32 года. Он перешел в «Факел» из екатеринбургского «Урала» в сентябре 2019 года в качестве свободного агента. За воронежцев защитник провел 93 игры, в которых забил пять голов. Также он выступал за раменский «Сатурн», московский «Спартак» и его дубль, грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») и махачкалинский «Анжи».

В понедельник клуб объявил о расставании с семью футболистами: Александром Беленовым, Игорем Калининым, Диланом Мертенсом, Александром Ломовицким, Михаилом Щетининым, Алексеем Каштановым и Ираклием Квеквескири.

По итогам сезона-2024/25 «Факел» занял последнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вылетел в Первую лигу.