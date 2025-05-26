Брызгалов перешел в тренерский штаб «Факела»

«Сергей пришел в наш клуб в 2019 году. Он забил пять мячей, проведя за “Факел” 92 матча — именно этот номер красовался на его футболке. При участии защитника наш клуб добился главных успехов в своей истории. Сережа, спасибо за верность “Факелу”, за твой дух, за вклад в сплочение коллектива, который на протяжении нескольких сезонов подряд решал спортивную задачу. Ты историческая фигура для “Факела”! А теперь более официально — Сергей Владимирович, добро пожаловать в тренерский штаб!» — говорится в заявлении «Факела».