Владелец «Торпедо» попросил суд отпустить его под залог

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев просил суд отпустить его под залог в 50 миллионов рублей по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью, заявил в субботу РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
«Предлагали избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов рублей», — рассказал собеседник агентства.
Сегодня Мещанский суд Москвы отправил Соболева в СИЗО, прошение о мере пресечения в виде залога было отклонено.
Как ранее заявляла официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция задержала директора АО ФК «Торпедо Москва» Валерия Скородумова и соучредителя ООО «Спортивная-строительная компания» и владельца «Торпедо» Леонида Соболева, против них возбуждено дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, обвинение предъявлено по трем эпизодам преступления.
По данным следствия, руководители клуба вместе с соучастниками предлагали главному судье футбольных матчей с участием ФК «Торпедо» более одного миллиона рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Предварительно, таким образом они пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр.