Адвокат владельца «Торпедо»: не удивлюсь, если в СИЗО ему скажут: продай клуб по дешёвке

Если клуб будет лишён очков совершенно надуманно, то тогда поднимается другой клуб — «Оренбург». Говорят, что, если на небе зажигаются звёзды, это кому-то нужно. Я не верю ни одному слову, которое написано в уголовном деле. Я не удивлюсь, если в скором времени к Соболеву в СИЗО кто-то подойдёт и скажет: а ты по дешёвке продай клуб, — сказал Добровинский в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Sport Baza.