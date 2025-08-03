«Факел» выиграл третий матч подряд со старта сезона Первой лиги

Вылетевший по итогам прошлого сезона из Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» ни разу не потерял очки в новом сезоне и, набрав 9 очков, идет вторым в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Сокол» с 2 очками располагается на 12-м месте.