«Факел» выиграл третий матч подряд со старта сезона Первой лиги

Встреча в Воронеже завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Игорь Юрганов (60-я минута).
Вылетевший по итогам прошлого сезона из Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» ни разу не потерял очки в новом сезоне и, набрав 9 очков, идет вторым в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Сокол» с 2 очками располагается на 12-м месте.
В другом матче дня «Нефтехимик» на выезде сыграл вничью с костромским «Спартаком» (1:1), игрок нижнекамцев Давид Кокоев отличился прямым ударом с углового. Тульский «Арсенал» одержал волевую гостевую победу над новороссийским «Черноморцем» (2:1).
Футбол, Первая лига, Тур 3
3.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Игорь Шалимов
Младен Кашчелан
Голы
Факел
Игорь Юрганов
60′
Составы команд
Факел
1
Даниил Фролкин
95
Илья Гапонов
96
Кирилл Симонов
52
Равиль Нетфуллин
22
Игорь Юрганов
44
Юрий Журавлев
19
Белайди Пуси
10
Ильнур Альшин
65′
23
Вячеслав Якимов
90+2′
71
Антон Ковалев
83′
70
Нури Абдоков
97
Бутта Магомедов
11′
58′
11
Никита Моцпан
21
Георгий Гонгадзе
58′
93
Мераби Уридия
Сокол
36
Михаил Левашов
23
Иван Чуриков
5′
33
Никита Глойдман
6
Никита Печенкин
9
Владислав Шпитальный
61′
5
Владимир Ковачевич
48′
69
Роман Ермолин
79′
17
Антон Мухин
18
Владислав Лазарев
63′
42
Дамир Шайхтдинов
19
Аллон Бутаев
63′
70
Руслан Дауров
51
Антон Синяк
79′
10
Сергей Грибов
13
Павел Киреенко
63′
25
Глеб Бахарев
76′
Статистика
Факел
Сокол
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
5
3
Угловые
3
5
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти