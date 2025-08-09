«Челябинск» победил ульяновскую «Волгу» и выиграл третий матч на старте сезона Первой лиги

Команда Романа Пилипчука выиграла третий из четырёх стартовых матчей чемпионата и идёт третьей в турнирной таблице. Лидирует екатеринбургский «Урал» (девять очков), вторым идёт воронежский «Факел», команды ещё не провели матчи в 4-м туре. «Волга» с одним набранным очком располагается на 17-м месте.