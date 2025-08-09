«Челябинск» победил ульяновскую «Волгу» и выиграл третий матч на старте сезона Первой лиги

Встреча в Челябинске завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на шестой минуте забил Вильфрид Эза.
Команда Романа Пилипчука выиграла третий из четырёх стартовых матчей чемпионата и идёт третьей в турнирной таблице. Лидирует екатеринбургский «Урал» (девять очков), вторым идёт воронежский «Факел», команды ещё не провели матчи в 4-м туре. «Волга» с одним набранным очком располагается на 17-м месте.
В следующем туре 17 августа «Челябинск» сыграет на выезде с ещё одним новичком лиги — костромским «Спартаком», «Волга» в этот же день примет «СКА-Хабаровск».
Футбол, Первая лига, Тур 4
9.08.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Михаил Белов
Голы
Челябинск
Вильфрид Эза
6′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
69′
27
Хетаг Кочиев
66
Ян Гудков
22′
77
Денис Самойлов
75
Тимур Жамалетдинов
10
Рамазан Гаджимурадов
86′
11
Александр Носов
18
Константин Кертанов
86′
14
Василий Палкин
19
Тимофей Комиссаров
53′
22
Александр Гапечкин
70
Гаррик Левин
53′
15
Денис Пушкарев
88
Вильфрид Эза
66′
29
Матвей Урванцев
Волга
1
Алексей Кеняйкин
3
Олег Красильниченко
83′
4
Камиль Ибрагимов
20
Константин Ковалев
59′
30
Айдар Хабибуллин
32′
27
Михаил Умников
6
Иван Козлов
46′
19
Владислав Руденко
7
Артур Мурза
65′
8
Денис Рахманов
28
Данил Новиков
84′
22
Дмитрий Рахманов
9
Дмитрий Каменщиков
67′
71′
87
Евгений Пшенников
10
Гиоргий Уридия
65′
17
Игорь Гершун
Статистика
Челябинск
Волга
Желтые карточки
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
