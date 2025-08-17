Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с «Арсеналом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.95
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
15:45
Рубин
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.44
П2
3.40
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.43
П2
3.69
Футбол. Англия
16:00
Челси
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.19
П2
4.90
Футбол. Франция
16:00
Брест
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.28
П2
2.80
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.10
П2
3.09
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.34
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Динамо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.49
П2
2.77
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.77
П2
6.70
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.98
П2
3.35
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.35
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.34
П2
3.10
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.70
П2
1.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.22
П2
2.37
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.27
П2
9.40
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.85
П2
6.20
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.48
П2
1.31
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с «Арсеналом»

«Енисей» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Первой лиги.

Источник: Соцсети

16 августа красноярский футбольный клуб «Енисей» на выезде в матче пятого тура Первой лиги сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе нашей команды голами отметились Лука Раткович (шестая минута) и Ростислав Огиенко (24). У «Арсенала» дубль оформил Амур Калмыков (3, 90).

Таким образом, красноярцы занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав два очка за пять матчей.

Ранее мы писали, что красноярский ХК «Сокол» стал обладателем Кубка губернатора Алтайского края.

Арсенал
2:2
Первый тайм: 1:2
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 5
16.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Андрей Тихонов
Голы
Арсенал
Амур Калмыков
3′
Амур Калмыков
90′
Енисей
Лука Раткович
6′
Ростислав Огиенко
24′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
22
Алан Цараев
7
Эдарлин Рейес
9
Амур Калмыков
31
Кирилл Большаков
90′
45
Никита Кармаев
77
Алексей Бердников
85′
24
Илья Азявин
44
Олег Исаенко
46′
8
Артем Попов
10
Игорь Горбунов
46′
78
Данил Липовой
17
Маттео Алинви
15′
71′
14
Милош Брнович
59
Тигран Аванесян
71′
21
Никита Раздорских
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
77
Ростислав Огиенко
7
Андреа Чуканов
5
Иллой-Айет Эммерсон
21
Егор Иванов
3
Ян Цесь
73′
75′
22
Александр Канаплин
87
Андрей Мазурин
65′
43
Артур Гилязетдинов
9
Лука Раткович
46′
15
Андрей Окладников
55
Никита Богатырев
55′
65′
24
Артем Погосов
18
Александр Надольский
65′
49
Оливье Кенфак
Статистика
Арсенал
Енисей
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
10
5
Угловые
9
1
Судейская бригада
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти