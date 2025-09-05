«Урал» не переиграл «Спартак». Драма «Факела» в Челябинске. «Торпедо» — в зоне вылета. 8-й тур ФНЛ

«Урал» сыграл вничью с костромским «Спартаком». Ромащенко удалили
В центральном матче тура «Урал» гостил в Костроме. После знаковой домашней победы над «Факелом», позволившей «шмелям» догнать воронежцев в турнирной таблице, Мирослав Ромащенко с учетом плотного графика и отъезда ряда футболистов в сборные перетасовал состав.
С первых минут в атаке вышли Секулич и Марков, на позиции «десятки» — бразилец Лео Кордейро, а Акбашеву дали отдохнуть. Мосин, оформивший дубль в прошлом туре, вышел на левом фланге полузащиты.
«Спартак» — главная сенсация ФНЛ на старте сезона. Красно-белые одержали пять побед в семи турах и неожиданно оказались в первой четверке. Мало кто сомневался в том, что подопечные Евгения Таранухина и Сергея Бондаря дадут бой и одному из главных фаворитов турнира. Так оно и получилось.
«Урал» был смят «Спартаком» в дебюте встречи. За три минуты красно-белые создали два реальных момента! Садов из выгодной позиции не попал в ближний угол, а Тлехугов не переиграл в ближнем бою Селихова — голкипер в шпагате ногой отбил сложный мяч. Оборона «шмелей» сбоила раз за разом.
«Урал» немного ожил к 10-й минуте, классно разыграв стандарт. Итало после подачи Мосина бил головой в правый от себя нижний угол. Гайдаш был уже отыгран, однако его подстраховал защитник.
Вскоре «Спартак» показал, что его стандарты — не менее грозное оружие, а приход в чужую штрафную защитника Жилмостных создает, как правило, соперникам большие проблемы. Денис был очень близок к своему пятому голу в сезоне, но с двух метров умудрился попасть в перекладину!
На 32-й минуте лучший бомбардир прошлого сезона ФНЛ Секулич наказал хозяев за такую расточительность. Откликнувшись на закидушку из глубины, хорват ударом в касание с левой ноги прошил Гайдаша — 0:1. Забив, гости почувствовали уверенность, стали действовать хладнокровнее и солиднее. А вот «Спартак» перед перерывом «подсел», но взорвался сразу после возобновления игры.
«Урал», выдержав натиск хозяев в начале второго тайма, создал супермомент. Ишков технично разобрался с двумя защитниками и выполнил мягкую подачу на Секулича. Хорват пробил с трех метров и угодил в голову Гайдашу.
Показалось, что уральцы вскоре снимут вопросы о победителе, однако гости получили обидный пенальти в свои ворота. Филипенко в верховой борьбе случайно попал рукой по лицу Чурсину, и арбитр указал на «точку»! Садов переиграл Селихова — 1:1.
В концовке хозяева были острее, конкретнее. Саплинов ударом со штрафного обвел «стенку» — штанга!
Через 10 минут арбитр Мышлякевич поставил еще один перспективный штрафной в пользу «Спартака». Играл ли в том эпизоде Бегич рукой? Вопрос дискуссионный. Так или иначе, а Игнатьев с левой ноги закручивал в правую от себя «девятку» — чуть выше цели.
По созданным моментам красно-белые «шмелей» превзошли. Яркая ничья — 1:1. Болельщики долго провожали спартаковцев криками «молодцы»!
После игры выяснилось, что Мирослав Ромащенко получил красную карточку. Видимо, за реакцию на решения арбитра. На пресс-конференцию пришел его помощник Андрей Сосницкий:
— Знали, что будет много борьбы. Наши парни справились с таким давлением. Несмотря на неважное качество поля, мы играли в футбол. Помимо забитого мяча, у нас были моменты — подвела реализация. Конечно, мы расстроены результатом. У ребят менталитет победителей.
«Факел» забил «Челябинску» на 95-й и пропустил на 98-й
«Факел» на выезде поделил очки с «Челябинском». Концовка игры — настоящая драма! Но обо всем по порядку.
Рулевой воронежцев Игорь Шалимов вновь немного видоизменил атакующую линию. Компанию Пуси впереди составил не Гонгадзе, а Уридия. С первых минут на позиции «десятки» вышел Абдоков.
До перерыва хозяева были гораздо конкретнее. Как не забил Эза?! Ивуариец легко освободился от опеки, вышел один на один с Фролкиным и с семи метров не попал в створ.
За концовку тайма гости однозначно должны благодарить голкипера. Фролкин совершил два сложных сейва, вытащив мяч из «девятки» после выстрела Гудкова и из-под перекладины после удара головой Левина.
Во втором тайме игра выровнялась. Соперники обменивались уколами, но подводила реализация. В концовке встречи зрители стали свидетелями бенефиса Гиоргобиани.
На 95-й минуте Кертанов срубил вблизи своей штрафной Пуси, арбитр моментально отреагировал. Гиоргорбиани вызвался исполнить «стандарт» и с левой ноги поразил правую от себя «девятку»!
До финального свистка подопечные Романа Пилипчука успели провести две атаки. В ходе второй Гапечкин подал с правого фланга в штрафную, и мяч попал в выставленную руку… Гиоргобиани! Пенальти. Левин спас хозяев от поражения, которого челябинцы по этой игре, пожалуй, и не заслуживали.
— Если бы мы уступили, это было бы несправедливо. При всем уважении к «Факелу», гости даже на ничью сегодня не наиграли, — сказал во флеш-интервью Роман Пилипчук. — Но это футбол. Хорошо, что собрались в концовке, заработали пенальти и счет сравняли. У нас есть командный дух. Мы бьемся.
«Урал» и «Факел» продолжают делить первое место. В зоне стыков — «КАМАЗ» и костромской «Спартак». Им в спину дышат «Челябинск» и «Ротор».
«Торпедо» при новом и.о. не переиграло «Уфу»
«Торпедо» — уникальный клуб. Автозаводцы 15 августа объявили о расставании с Олегом Кононовым, но так до сих пор полноценной замены ему и не нашли. Зато уже успели поменять одного специалиста с приставкой «и.о.» на другого.
К домашней встрече с «Уфой» команду уже готовил не Павел Кирильчик (при нем москвичи победили «Урал» и крупно уступили «Ротору» и «Родине»), а Сергей Жуков.
Специалист известен по работе в «Сатурне», «Томи» и ульяновской «Волге», а с этого года возглавлял торпедовскую молодежку. Будучи футболистом он три сезона выступал за автозаводцев.
В итоге черно-белые не проиграли впервые за два тура. Впрочем, нулевая ничья с «Уфой» едва ли сильно обрадовала болельщиков и руководство.
Жуков произвел несколько изменений в старте. В воротах играл Солдатенко, а не Бабурин, слева в обороне — Степанов, а не Байтуков, в опорной зоне — Москвичев вместо Чурича.
Реализация моментов — по-прежнему бич черно-белых. На 4-й минуте Галоян оказался с глазу на глаз с Беленовым, пробил в противоход, но слабо. 38-летний вратарь успел переложиться и дотянуться до мяча. Галояна приглашали в «Торпедо» на роль плеймейкера. Пока в активе Артура за 8 туров нет ни гола, ни результативной передачи. Спустя 10 минут Юшин, уйдя от двух опекунов, выстрелил без шансов для Беленова. Однако угодил в штангу.
Во втором тайме «Уфа» действовала смелее впереди, и Солдатенко дважды пришлось вступить в игру после ударов (правда, почти по центру) Исаева и Чимензи. Автозаводцы же в атаке уже ничего придумать не смогли.
— Самое главное — мы сыграли на ноль, потому что ребята стелились и блокировали удары гостей, — подчеркнул на пресс-конференции Сергей Жуков. — Это говорит о том, что они на правильном пути. В атаке нам не все удалось. Нужно добавлять агрессии в финальной трети поля.
«Торпедо» пока так и не выбралось из зоны вылета. За 8 туров москвичи забили всего три гола.
«Чайка»: 0:13 за три матча
«Чайка» с каждым туром играет все хуже и хуже. Команда Дмитрия Комбарова потерпела подряд три разгромных поражения. Общий счет — 0:13…
На этот раз в Песчанокопском покуражился «Ротор», отправив в ворота Фадеева шесть безответных мячей. Пикантность ситуации заключается еще и в том, что «Чайка» была бита волгоградцами накануне дня рождения своего владельца — Андрея Чайки.
После матча с «Уфой» (0:4) Комбаров решил перейти на схему с пятью защитниками. Эффект получился удручающим. Первые два мяча хозяева пропустили со стандартов, почему-то забыв поочередно Арбузова и Макарова на дальней штанге. Третий и четвертый голы Хохлачев и Давидян забили без какого-либо сопротивления, после прострелов буквально с двух метров внося мячи в сетку ворот бедняги Фадеева.
Победив в первом туре «Енисей», южане затем три встречи свели вничью и потерпели четыре поражения подряд.
«Родина»: 8:1 за два тура
«Родина» разыгралась. Две крупные победы подряд. И если итоговый счет матча с «Торпедо» — 3:0 — не полностью отражал то, что происходило на поле, то в поединке против «Нефтехимика» москвичи доминировали почти все 90 минут.
На породистый гол Никитина Тимошенко еще до перерыва ответил дуплетом. Второй его гол вышел на загляденье. Получив мяч спиной к воротам, Иван мгновенно развернулся и пальнул с правой из-под защитника под перекладину!
После перерыва на поле была одна команда. Если бы не сейвы Голубева, «Родина», которую к этой игре в статусе и.о. готовил Барсег Киракосян, победила бы крупнее. Хотя и три забитых мяча за тайм говорят об убедительном превосходстве столичного коллектива.
Атакующая линия «Родины» выглядит грозно: Тимошенко, Гордюшенко, Рейна, Корян. Егорычев выходит только со скамейки!
— Игрой очень доволен. Результатом, конечно, тоже. У нас собрана качественная команда. И те, кто выходят в старте, и те, кто выходят на замену, — очень сильные футболисты. В этой команде невозможно не угадать с заменой, — заметил на пресс-конференции Барсег Киракосян.
— У «Родины» было непростое начало сезона. Сейчас же — вторая разгромная победа подряд. Что изменилось?
— В каких-то играх у нас просто не залетало. Не хватало какого-то гола, чтобы обрести уверенность в себе. Но победа над «Торпедо» расставила все на свои места. Теперь «Родина» будет двигаться только вперед.
Двигаться только вперед «Родина» будет уже при испанском тренере Хуане Диасе, о назначении которого клуб объявил на следующий день после игры в Нижнекамске. Ранее специалист работал в системе «Севильи».
«Начали играть с тульским “Арсеналом”, закончили — с лондонским»
«Арсенал» в Туле взял верх над «СКА-Хабаровском» — 3:1.
Пропустив первыми, подопечные Дмитрия Гунько быстро перехватили инициативу и перевернули все с ног на голову. Дублем отметился Калмыков. В первом случае он продавил защитника армейцев на «втором этаже», во втором оказался в нужный момент в нужном месте и хладнокровно переиграл Имамова. Амур с семью мячами вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров.
Рулевой хабаровчан Алексей Поддубский признал результат игры закономерным:
— Поздравляю соперника с победой, хозяева хорошо действовали. Мы же начали играть с тульским «Арсеналом», а закончили с лондонским… Испугались сами себя. Очень много брака, что нам не свойственно. «Привозили» мячи сами себе. Заслуженная победа Тулы.
Автор: Виталий Айрапетов