«Торпедо» в большинстве сыграло вничью с «КАМАЗом» в 9-м туре Первой лиги

На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «КАМАЗа» Мухаммад Султонов. На 59-й и 64-й минутах Султонов получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. На 89-й минуте защитник Егор Данилкин восстановил равенство в счёте.
«КАМАЗ» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками в девяти матчах. «Торпедо» поднялось на 15-ю строчку. В активе команды шесть набранных очков.
Футбол, Первая лига, Тур 9
7.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Жуков
Голы
КАМАЗ
Мухаммад Султонов
50′
Торпедо
Душан Бакич
90′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
72′
21
Георгий Юдинцев
87′
3
Даниил Маругин
53
Александр Дерюгин
28
Мухаммад Султонов
59′
64′
5
Савелий Ратников
10
Роман Защепкин
19
Ренат Голыбин
6
Тимофей Калистратов
34′
27
Роман Мануйлов
9
Давид Караев
85′
22
Андрей Солодухин
11
Руслан Апеков
85′
79
Виталий Семенов
Торпедо
1
Ростислав Солдатенко
90
Боян Роганович
3
Александр Иваньков
48′
4
Сергей Бородин
15
Александр Орехов
65
Владимир Москвичев
99
Глеб Шевченко
87′
15
Егор Данилкин
55
Данил Степанов
59′
89
Руслан Червяков
23
Кирилл Данилин
76′
8
Артур Галоян
7
Александр Юшин
77′
11
Даниил Шамкин
38
Александр Чупаев
60′
9
Душан Бакич
Статистика
КАМАЗ
Торпедо
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
11
12
Удары в створ
6
5
Угловые
3
8
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
