Парфенов назначен тренером «Торпедо»

В пятницу после поражения от ульяновской «Волги» (2:3) в матче десятого тура Первой лиги «Торпедо» перевело исполнявшего обязанности главного тренера Сергея Жукова на аналогичную должность в молодежную команду. Ранее клуб возглавлял Павел Кирильчик, который сменил Олега Кононова, руководившего командой с января 2024 года. Также по ходу нынешнего сезона автозаводцев покинул спортивный директор Ари.