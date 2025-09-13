Парфенов назначен тренером «Торпедо»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дмитрий Парфенов назначен на должность главного тренера московского «Торпедо», сообщается на сайте футбольного клуба.
Старшим тренером команды стал Юрий Ковтун.
В пятницу после поражения от ульяновской «Волги» (2:3) в матче десятого тура Первой лиги «Торпедо» перевело исполнявшего обязанности главного тренера Сергея Жукова на аналогичную должность в молодежную команду. Ранее клуб возглавлял Павел Кирильчик, который сменил Олега Кононова, руководившего командой с января 2024 года. Также по ходу нынешнего сезона автозаводцев покинул спортивный директор Ари.
После десяти матчей в сезоне Первой лиги «Торпедо» с шестью очками находится в зоне вылета, занимая 16-е место во втором по силе дивизионе чемпионата России.
Парфенову 51 год. В качестве главного тренера он работал с ивановским «Текстильщиком», «Тосно», екатеринбургским «Уралом», тульским «Арсеналом», московской «Родиной» и казахстанским «Актобе». Будучи игроком, становился четырехкратным чемпионом России со столичным «Спартаком».