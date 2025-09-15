«Урал» победил «Уфу» в матче с пенальти и удалением и поднялся на первое место в таблице

Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.
На 15-й минуте защитник Матвей Бардачёв открыл счёт в матче. На 45-й минуте игрок «Уфы» Давид Озманов сравнял счёт после подачи со штрафного. На 68-й минуте нападающий Максим Воронов вывел «Урал» вперёд. На 75-й минуте хавбек «Уфы» Александр Лукьянов получил прямую красную карточку. На 77-й минуте Воронов забил свой второй мяч. На 87-й минуте полузащитник хозяев поля Никита Мацхарашвили отыграл один мяч ударом с пенальти.
«Урал» поднялся на первое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 23 набранных очка в 10 матчах. «Уфа» осталась на 13-й строчке с девятью очками.
Омари Тетрадзе
Мирослав Ромащенко
Давид Озманов
45′
Никита Мацхарашвили
88′
Матвей Бардачев
16′
Максим Воронов
70′
Максим Воронов
77′
31
Александр Беленов
8
Шамиль Исаев
88
Мигран Агеян
50
Иван Хомуха
48
Александр Лукьянов
75′
55
Евгений Шляков
23
Данил Ахатов
70′
77
Чимези Уильямс
24
Филип Мрзляк
46′
79
Константин Троянов
17
Давид Озманов
63′
21
Никита Мацхарашвили
70
Дилан Ортис
81′
9
Илья Карпук
10
Расул Гыстаров
80′
96
Алексей Барановский
57
Александр Селихов
42
Егор Мосин
10
Мартин Секулич
2
Силвие Бегич
70
Матвей Бардачев
22
Лео Кордейро
34
Тимофей Маргасов
46′
17
Гонсалу Мигель
44
Владислав Малькевич
38′
59
Евгений Харин
37
Виталий Бондарев
46′
55
Тимур Аюпов
90′
13
Роман Акбашев
78′
16
Фернандо Итало
11
Владислав Карапузов
63′
50
Максим Воронов
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти