«Урал» победил «Уфу» в матче с пенальти и удалением и поднялся на первое место в таблице

На 15-й минуте защитник Матвей Бардачёв открыл счёт в матче. На 45-й минуте игрок «Уфы» Давид Озманов сравнял счёт после подачи со штрафного. На 68-й минуте нападающий Максим Воронов вывел «Урал» вперёд. На 75-й минуте хавбек «Уфы» Александр Лукьянов получил прямую красную карточку. На 77-й минуте Воронов забил свой второй мяч. На 87-й минуте полузащитник хозяев поля Никита Мацхарашвили отыграл один мяч ударом с пенальти.