Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
1
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
20.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Енисей
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.25
П2
3.86
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.91
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.04
П2
3.66
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.81
П2
6.30
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.26
П2
3.62
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Урал
3
П1
X
П2

«Урал» победил «Уфу» в матче с пенальти и удалением и поднялся на первое место в таблице

Завершился матч 10-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Уфа» и екатеринбургский «Урал».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.

На 15-й минуте защитник Матвей Бардачёв открыл счёт в матче. На 45-й минуте игрок «Уфы» Давид Озманов сравнял счёт после подачи со штрафного. На 68-й минуте нападающий Максим Воронов вывел «Урал» вперёд. На 75-й минуте хавбек «Уфы» Александр Лукьянов получил прямую красную карточку. На 77-й минуте Воронов забил свой второй мяч. На 87-й минуте полузащитник хозяев поля Никита Мацхарашвили отыграл один мяч ударом с пенальти.

«Урал» поднялся на первое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 23 набранных очка в 10 матчах. «Уфа» осталась на 13-й строчке с девятью очками.

Уфа
2:3
Первый тайм: 1:1
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 10
15.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Мирослав Ромащенко
Голы
Уфа
Давид Озманов
45′
Никита Мацхарашвили
88′
Урал
Матвей Бардачев
16′
Максим Воронов
70′
Максим Воронов
77′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
8
Шамиль Исаев
88
Мигран Агеян
50
Иван Хомуха
48
Александр Лукьянов
75′
55
Евгений Шляков
23
Данил Ахатов
70′
77
Чимези Уильямс
24
Филип Мрзляк
46′
79
Константин Троянов
17
Давид Озманов
63′
21
Никита Мацхарашвили
70
Дилан Ортис
81′
9
Илья Карпук
10
Расул Гыстаров
80′
96
Алексей Барановский
Урал
57
Александр Селихов
42
Егор Мосин
10
Мартин Секулич
2
Силвие Бегич
70
Матвей Бардачев
22
Лео Кордейро
34
Тимофей Маргасов
46′
17
Гонсалу Мигель
44
Владислав Малькевич
38′
59
Евгений Харин
37
Виталий Бондарев
46′
55
Тимур Аюпов
90′
13
Роман Акбашев
78′
16
Фернандо Итало
11
Владислав Карапузов
63′
50
Максим Воронов
Статистика
Уфа
Урал
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
3
6
Угловые
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти