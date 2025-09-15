Сбежавший с Украины футболист дебютировал в составе клуба Первой лиги

Ранее СМИ сообщили, что Роспутько сбежал из расположения украинского «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» (2:1), который прошел 4 октября 2023 года. Игрок зарегистрировался со своей командой на обратный рейс до Варшавы, но после этого исчез в аэропорту и отключил телефон. Поиски футболиста в аэропорту ни к чему не привели. По одной из версий, игрок мог сбежать из клуба через Стамбул в Россию, так как не поддерживал общепринятые на Украине взгляды и имел конфликты с одноклубниками.