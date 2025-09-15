Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.95
П2
4.16
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.50
П2
14.50
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Урал
3
П1
X
П2

Сбежавший с Украины футболист дебютировал в составе клуба Первой лиги

Сбежавший с Украины Роспутько дебютировал в составе клуба из Ростовской области.

Источник: ФК "Чайка"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сбежавший с Украины бывший полузащитник «Шахтера» Александр Роспутько провел дебютный матч в составе клуба Первой лиги «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область).

В понедельник «Чайка» на выезде потерпела разгромное поражение от новороссийского «Черноморца» в матче десятого тура Первой лиги со счетом 1:4. Роспутько вышел на поле на 57-й минуте встречи.

Ранее СМИ сообщили, что Роспутько сбежал из расположения украинского «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» (2:1), который прошел 4 октября 2023 года. Игрок зарегистрировался со своей командой на обратный рейс до Варшавы, но после этого исчез в аэропорту и отключил телефон. Поиски футболиста в аэропорту ни к чему не привели. По одной из версий, игрок мог сбежать из клуба через Стамбул в Россию, так как не поддерживал общепринятые на Украине взгляды и имел конфликты с одноклубниками.

Роспутько является воспитанником «Шахтера». На его счету четыре матча за сборную Украины до 19 лет.

Черноморец
4:1
Первый тайм: 1:0
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 10
15.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Дмитрий Комбаров
Голы
Черноморец
Антон Антонов
12′
Евгений Тоневицкий
48′
Заурбек Плиев
74′
Илья Родионов
78′
Составы команд
Черноморец
32
Максим Матюша
13
Станислав Пузанов
7
Антон Антонов
81
Евгений Тоневицкий
33′
3
Заурбек Плиев
8
Заур Тарба
99
Кирилл Морозов
18
Олег Николаев
7′
85′
90
Иван Сутугин
25
Владислав Ложкин
46′
19
Кирилл Помешкин
75′
11
Даниил Гурченко
10
Илья Жигулев
75′
69
Илья Родионов
44
Илья Кухарчук
45′
62′
9
Саид Алиев
Чайка
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
55
Вадим Гапеев
15
Богдан Рогочий
91
Даниил Столяров
12
Дмитрий Иванников
38′
68′
88
Иван Маркелов
7
Егор Гуляев
57′
8
Александр Роспутько
20
Станислав Библик
68′
87
Арсений Филев
14
Дмитрий Каптилович
16′
57′
83
Николай Ищенко
10
Абдулло Джебов
77′
11
Максим Криушичев
Статистика
Черноморец
Чайка
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
5
2
Угловые
6
6
Фолы
11
14
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти