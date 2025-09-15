Сбежавший с Украины футболист дебютировал в составе клуба Первой лиги

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сбежавший с Украины бывший полузащитник «Шахтера» Александр Роспутько провел дебютный матч в составе клуба Первой лиги «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область).
В понедельник «Чайка» на выезде потерпела разгромное поражение от новороссийского «Черноморца» в матче десятого тура Первой лиги со счетом 1:4. Роспутько вышел на поле на 57-й минуте встречи.
Ранее СМИ сообщили, что Роспутько сбежал из расположения украинского «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» (2:1), который прошел 4 октября 2023 года. Игрок зарегистрировался со своей командой на обратный рейс до Варшавы, но после этого исчез в аэропорту и отключил телефон. Поиски футболиста в аэропорту ни к чему не привели. По одной из версий, игрок мог сбежать из клуба через Стамбул в Россию, так как не поддерживал общепринятые на Украине взгляды и имел конфликты с одноклубниками.
Роспутько является воспитанником «Шахтера». На его счету четыре матча за сборную Украины до 19 лет.
Вадим Евсеев
Дмитрий Комбаров
Антон Антонов
12′
Евгений Тоневицкий
48′
Заурбек Плиев
74′
Илья Родионов
78′
32
Максим Матюша
13
Станислав Пузанов
7
Антон Антонов
81
Евгений Тоневицкий
33′
3
Заурбек Плиев
8
Заур Тарба
99
Кирилл Морозов
18
Олег Николаев
7′
85′
90
Иван Сутугин
25
Владислав Ложкин
46′
19
Кирилл Помешкин
75′
11
Даниил Гурченко
10
Илья Жигулев
75′
69
Илья Родионов
44
Илья Кухарчук
45′
62′
9
Саид Алиев
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
55
Вадим Гапеев
15
Богдан Рогочий
91
Даниил Столяров
12
Дмитрий Иванников
38′
68′
88
Иван Маркелов
7
Егор Гуляев
57′
8
Александр Роспутько
20
Станислав Библик
68′
87
Арсений Филев
14
Дмитрий Каптилович
16′
57′
83
Николай Ищенко
10
Абдулло Джебов
77′
11
Максим Криушичев
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти