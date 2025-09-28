«Факел» не смог победить «Чайку» в Первой лиге, играя в меньшинстве с 58-й минуты

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
16.70
П2
84.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
0
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.57
П2
4.10
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
3.50
П2
13.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.69
П2
4.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
0
:
Брест
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.00
П2
1.09
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.74
П2
3.85
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.40
П2
3.97
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.65
П2
2.75
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.30
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

«Факел» не смог победить «Чайку» в Первой лиге, играя в меньшинстве с 58-й минуты

Завершился матч 12-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026, в котором встречались «Факел» и «Чайка».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Каширин из Уфы. Голов в игре забито не было, итоговый счёт — 0:0.

На 58-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Юрий Журавлёв.

«Факел» набрал 24-е очко в текущем сезоне и сравнялся по данному показателю с «Уралом». Воронежцы занимают третье место в турнирной таблице. «Чайка» располагается на 17-й строчке в таблице Первой лиги. Команда набрала семь очков в 12 встречах.

Факел
0:0
Первый тайм: 0:0
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 12
28.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Игорь Шалимов
Дмитрий Комбаров
Составы команд
Факел
96
Игорь Обухов
2
Василий Черов
20
Игорь Юрганов
27
Станислав Магкеев
44
Юрий Журавлев
58′
8
Абдула Багамаев
52
Равиль Нетфуллин
93
Мераби Уридия
97
Бутта Магомедов
46′
10
Ильнур Альшин
99
Николай Гиоргобиани
13′
81′
70
Нури Абдоков
19
Белайди Пуси
62′
11
Никита Моцпан
Чайка
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
64′
39
Павел Маслов
8
Александр Роспутько
18
Артем Соколов
91
Даниил Столяров
27
Артем Крутовских
61′
24
Николай Придава
81′
88
Иван Маркелов
7
Егор Гуляев
68′
69
Антон Гурылев
72′
87
Арсений Филев
68′
20
Станислав Библик
89
Руслан Червяков
59′
83
Николай Ищенко
Статистика
Факел
Чайка
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти