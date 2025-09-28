«Факел» не смог победить «Чайку» в Первой лиге, играя в меньшинстве с 58-й минуты

«Факел» набрал 24-е очко в текущем сезоне и сравнялся по данному показателю с «Уралом». Воронежцы занимают третье место в турнирной таблице. «Чайка» располагается на 17-й строчке в таблице Первой лиги. Команда набрала семь очков в 12 встречах.