«Факел» не смог победить «Чайку» в Первой лиге, играя в меньшинстве с 58-й минуты

Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Каширин из Уфы. Голов в игре забито не было, итоговый счёт — 0:0.
На 58-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Юрий Журавлёв.
«Факел» набрал 24-е очко в текущем сезоне и сравнялся по данному показателю с «Уралом». Воронежцы занимают третье место в турнирной таблице. «Чайка» располагается на 17-й строчке в таблице Первой лиги. Команда набрала семь очков в 12 встречах.
Футбол, Первая лига, Тур 12
28.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Игорь Шалимов
Дмитрий Комбаров
Составы команд
Факел
96
Игорь Обухов
2
Василий Черов
20
Игорь Юрганов
27
Станислав Магкеев
44
Юрий Журавлев
58′
8
Абдула Багамаев
52
Равиль Нетфуллин
93
Мераби Уридия
97
Бутта Магомедов
46′
10
Ильнур Альшин
99
Николай Гиоргобиани
13′
81′
70
Нури Абдоков
19
Белайди Пуси
62′
11
Никита Моцпан
Чайка
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
64′
39
Павел Маслов
8
Александр Роспутько
18
Артем Соколов
91
Даниил Столяров
27
Артем Крутовских
61′
24
Николай Придава
81′
88
Иван Маркелов
7
Егор Гуляев
68′
69
Антон Гурылев
72′
87
Арсений Филев
68′
20
Станислав Библик
89
Руслан Червяков
59′
83
Николай Ищенко
Статистика
Факел
Чайка
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
