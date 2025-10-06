«КАМАЗ» разгромил «Урал» 5:1 и прервал серию из четырех матчей без побед

Уже к концу первого тайма хозяева поля вели 3:0 благодаря голам Даниила Моторина, Мухаммада Султонова и Руслана Апекова. У екатеринбургской команды перед перерывом отличился Илья Ишков. Во втором тайме Моторин оформил дубль на 60-й минуте, а окончательный результат установил Давид Караев в концовке.