«КАМАЗ» разгромил «Урал» 5:1 и прервал серию из четырех матчей без побед

Встреча, прошедшая на стадионе в Набережных Челнах, завершилась со счетом 5:1.
Уже к концу первого тайма хозяева поля вели 3:0 благодаря голам Даниила Моторина, Мухаммада Султонова и Руслана Апекова. У екатеринбургской команды перед перерывом отличился Илья Ишков. Во втором тайме Моторин оформил дубль на 60-й минуте, а окончательный результат установил Давид Караев в концовке.
«Урал», несмотря на второе подряд поражение, остался на третьей строчке в таблице Первой лиги, имея в активе 24 очка. «КАМАЗ», прервавший серию из четырех матчей без побед в чемпионате, идет на шестом месте с 22 очками.
Футбол, Первая лига, Тур 13
6.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Мирослав Ромащенко
Голы
КАМАЗ
Даниил Моторин
13′
Мухаммад Султонов
23′
Руслан Апеков
42′
Даниил Моторин
60′
Давид Караев
90′
Урал
Илья Ишков
45′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
7
Руслан Аюкин
18
Дмитрий Тананеев
56′
27
Роман Мануйлов
2
Давид Хубаев
19′
10
Роман Защепкин
90′
5
Савелий Ратников
19
Ренат Голыбин
69′
24
Даниил Шамкин
28
Мухаммад Султонов
77′
14
Сурхайхан Абдуллаев
11
Руслан Апеков
77′
17
Самину Квари Абдуллахи
59
Даниил Моторин
69′
9
Давид Караев
Урал
71
Алексей Мамин
2
Силвие Бегич
4
Матвей Бардачев
16
Фернандо Итало
22
Лео Кордейро
59
Евгений Харин
28′
13
Роман Акбашев
55′
11
Владислав Карапузов
37
Виталий Бондарев
64′
6
Фаниль Сунгатулин
10
Мартин Секулич
77′
20
Евгений Марков
14
Юрий Железнов
56′
42
Егор Мосин
97
Илья Ишков
64′
50
Максим Воронов
Статистика
КАМАЗ
Урал
Желтые карточки
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти