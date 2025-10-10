Хазов стал главным тренером «КАМАЗа»

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новым главным тренером футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов назначен Антон Хазов, сообщается на странице команды Первой лиги в соцсети «ВКонтакте».
Ранее пост главного тренера «КАМАЗа» покинул Ильдар Ахметзянов, перешедший на аналогичную должность в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург».
Помогать Хазову в челнинском клубе будет Дмитрий Полянин, тренером вратарей останется Платон Захарчук.
В бытность игроком Хазов выступал за московское «Динамо», ярославский «Шинник», нижегородскую «Волгу», «Томь». Тренерскую карьеру начал в 2018 году в «Нижнем Новгороде», где в разные периоды входил в тренерский штаб основной команды и исполнял обязанности главного тренера.