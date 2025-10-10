Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.90
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.11
П2
7.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.40
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.01
X
45.00
П2
83.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
20.00

Хазов стал главным тренером «КАМАЗа»

Новым главным тренером «КАМАЗа» из Набережных Челнов назначили Антона Хазова.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новым главным тренером футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов назначен Антон Хазов, сообщается на странице команды Первой лиги в соцсети «ВКонтакте».

Ранее пост главного тренера «КАМАЗа» покинул Ильдар Ахметзянов, перешедший на аналогичную должность в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург».

Помогать Хазову в челнинском клубе будет Дмитрий Полянин, тренером вратарей останется Платон Захарчук.

В бытность игроком Хазов выступал за московское «Динамо», ярославский «Шинник», нижегородскую «Волгу», «Томь». Тренерскую карьеру начал в 2018 году в «Нижнем Новгороде», где в разные периоды входил в тренерский штаб основной команды и исполнял обязанности главного тренера.