Хазов стал главным тренером «КАМАЗа»

В бытность игроком Хазов выступал за московское «Динамо», ярославский «Шинник», нижегородскую «Волгу», «Томь». Тренерскую карьеру начал в 2018 году в «Нижнем Новгороде», где в разные периоды входил в тренерский штаб основной команды и исполнял обязанности главного тренера.