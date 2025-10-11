Костромской «Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 игр

Футболисты костромского «Спартака» сыграли вничью с КАМАЗом со счетом 1:1 в домашнем матче 14-го тура Первой лиги.
В составе гостей гол забил Руслан Апеков (13-я минута), у хозяев отличился Александр Саплинов (45+1, с пенальти).
«Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 матчей (8 побед, 5 ничьих). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре — от воронежского «Факела» (0:1). В прошлом сезоне «Спартак» выступал во Второй лиге.
«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 29 очков. КАМАЗ с 23 очками располагается на четвертой строчке.
В следующем туре «Спартак» 19 октября в гостях сыграет с красноярским «Енисеем», КАМАЗ в тот же день примет московскую «Родину».
Ранее на этой неделе КАМАЗ лишился главного тренера. Ильдар Ахметзянов возглавил «Оренбург» из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Евгений Таранухин
Антон Хазов
Александр Саплинов
45+1′
Руслан Апеков
14′
86
Никита Корец
2
Николай Тарасов
87′
18
Максим Игнатьев
55
Александр Саплинов
23
Максим Чиканчи
52′
4
Никита Супранович
8
Дмитрий Садов
15′
11
Егор Назаренко
46′
69
Кирилл Чурсин
35
Иван Енин
86′
6
Кирилл Капленко
5
Денис Жилмостных
86′
78
Геннадий Киселев
22
Анатолий Немченко
77′
3
Сергей Бугриев
90+4′
31
Артур Анисимов
7
Руслан Аюкин
10
Роман Защепкин
6
Тимофей Калистратов
3
Даниил Маругин
27
Роман Мануйлов
2
Давид Хубаев
11
Руслан Апеков
79′
14
Сурхайхан Абдуллаев
19
Ренат Голыбин
38′
46′
9
Давид Караев
28
Мухаммад Султонов
65′
21
Георгий Юдинцев
59
Даниил Моторин
79′
24
Даниил Шамкин
Главный судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти