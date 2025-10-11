Костромской «Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 игр

«Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 матчей (8 побед, 5 ничьих). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре — от воронежского «Факела» (0:1). В прошлом сезоне «Спартак» выступал во Второй лиге.