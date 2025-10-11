Ричмонд
«Чайка» добыла волевую победу над «Нефтехимиком»

Сегодня, 11 октября, в Нижнекамске состоялся матч 14-го тура Лиги PARI, в котором «Нефтехимик» сыграл на своем поле с «Чайкой».

Источник: fc-chayka.ru

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Чайки».

В составе «Чайки» дубль оформил Артем Соколов — 24-я и 36-я минуты матча. На последних минутах матча отличился Руслан Червяков. Голы в пользу «Нефтехимика» записали Дмитрий Шадринцев (20-я) и Иван Маркелов (автогол) — 81-я минута.

Нефтехимик
2:3
Первый тайм: 1:2
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 14
11.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Дмитрий Комбаров
Голы
Нефтехимик
Дмитрий Шадринцев
20′
Иван Маркелов
82′
Чайка
Артем Соколов
24′
Артем Соколов
36′
Руслан Червяков
90′
Составы команд
Нефтехимик
28
Тимофей Кашинцев
17
Эдуард Валиахметов
75
Дмитрий Шадринцев
90
Константин Шильцов
12
Максим Ширяев
45+2′
65
Николай Толстопятов
8
Георгий Кантария
15
Андрей Никитин
85′
6
Даниил Родин
11
Данила Сухомлинов
46′
10
Давид Кокоев
9
Рашид Магомедов
46′
53
Кирилл Моисеев
74′
70
Иван Бобер
77′
14
Ислам Машуков
Чайка
58
Семен Фадеев
39
Павел Маслов
27
Артем Крутовских
89′
83
Николай Ищенко
12
Артем Соколов
73′
91
Даниил Столяров
6
Юрий Петин
8
Александр Роспутько
7
Егор Гуляев
41′
24
Николай Придава
67′
88
Иван Маркелов
20
Станислав Библик
67′
87
Арсений Филев
87′
Статистика
Нефтехимик
Чайка
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
3
2
Угловые
11
3
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти