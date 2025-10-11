Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Родина
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.28
П2
27.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.10
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
26.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
Все коэффициенты
П1
41.00
X
14.25
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.51
П2
5.90
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

«Торпедо» опустилось на последнее место в турнирной таблице

«Торпедо» сыграло вничью в матче 14-го тура Лиги PARI против тульского «Арсенала» (2:2).

Источник: РИА "Новости"

Также в рамках игрового дня «Чайка» вырвала победу у «Нефтехимика» (3:2).

Сочетание этих результатов привело к тому, что «Торпедо» опустилось на последнее место в турнирной таблице.

В текущем сезоне московский клуб одержал две победы в 14 матчах и набрал 10 очков при разнице забитых и пропущенных мячей «-12».

Арсенал
2:2
Первый тайм: 1:1
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 14
11.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Дмитрий Парфенов
Голы
Арсенал
Александр Пуцко
45+1′
Алан Цараев
46′
Торпедо
Алексей Каштанов
35′
Владислав Шитов
63′
Составы команд
Арсенал
42
Александр Мелихов
4
Даниил Пенчиков
15
Александр Пуцко
31
Кирилл Большаков
77
Алексей Бердников
22
Алан Цараев
25
Александр Трошечкин
27
Резиуан Мирзов
64′
78
Данил Липовой
59
Тигран Аванесян
79′
21
Никита Раздорских
9
Амур Калмыков
64′
29
Максим Максимов
19
Кирилл Богданец
79′
95
Степан Обрывков
Торпедо
12
Егор Бабурин
4
Сергей Бородин
15
Егор Данилкин
90
Боян Роганович
99
Глеб Шевченко
73
Владислав Шитов
22
Олег Кожемякин
45+1′
46′
27
Александр Орехов
21
Александр Ломакин
76′
46
Виталий Дунай
97
Марио Чурич
41′
61′
8
Артур Галоян
38
Александр Чупаев
48′
76′
7
Александр Юшин
79
Алексей Каштанов
86′
9
Душан Бакич
Статистика
Арсенал
Торпедо
Желтые карточки
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти