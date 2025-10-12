«Факел» — первый, «Торпедо» — последнее, Бояринцев победил Евсеева. 14-й тур ФНЛ

— Простые мячи, которые мы пропускаем… Вот это не радует, — заметил на пресс-конференции Дмитрий Парфенов. — Мы забили первыми, и Тула «встала на мяч». Особых моментов у хозяев не было. Даже тот гол, который мы пропустили за несколько секунд до перерыва… Мяч попал в голову их игрока и влетел в ворота. Ты никак не можешь на это повлиять, единственное — не терять концентрацию. Только самим нужно добавлять в таких моментах. То же самое касается и второго тайма. После перерыва мы вышли отдохнувшими, никто нас не «задавил», но потери в центре поля недопустимы, если каждая из них завершается голевой атакой соперника! При этом мы проявили характер. Начали контролировать мяч, чаще заходить на чужую половину поля и в итоге сравняли счет.