«Факел» — первый, «Торпедо» — последнее, Бояринцев победил Евсеева. 14-й тур ФНЛ

«Факел» — лидер ФНЛ
«Факел» одержал две победы в двух матчах при новом старом главном тренере — Олеге Василенко. В Ярославле воронежцы переиграли «Шинник» — 1:0.
Хозяева агрессивно начали встречу. Стефанович выскакивал один на один с Обуховым, однако на тяжелом газоне форварду не хватило координации. Он без чьей-либо «помощи» рухнул на газон, так и не успев нанести удар. Чуть позже Макгеев вынес мяч на угловой, не позволив все тому же Стефановичу в падении головой замкнуть прострел на дальней штанге.
До перерыва «Факел» играл довольно медленно и не создавал особых проблем противнику. А вот во втором тайме воронежцы прибавили в скорости. На 57-й минуте сработал их прессинг. Маляров под давлением отдал неосторожный пас назад. Мяч подхватил Гиоргобианин, дошел до штрафной, убрал на замахе Карпова и с левой ноги по обводящей траектории пробил под дальнюю штангу! 0:1.
Пока «Факел» Василенко, как и при Шалимове, побеждает с разницей в один мяч. Результат встречи в Ярославле вывел воронежцев в единоличные лидеры турнира.
— Мы сыграли строго по плану, — подчеркнул после матча Олег Василенко. — Благодарен ребятам. Думаю, заслужили эту победу. Учитывали и состояние поля, и стиль «Шинника», который не играет в позиционную атаку. Философия «Факела» заключается в следующем: мы не ждем, когда соперник ошибется, а сами заставляем его ошибаться. Считаю, наш командный прессинг именно в тех зонах, о которых с ребятами договаривались, и привел к голу.
«Торпедо» уже последнее
В трех матчах при Дмитрии Парфенове «Торпедо» набрало четыре очка и по-прежнему не может выбраться из подвала турнирной таблицы.
После звонкой пощечины, полученной в Химках от «Черноморца» Вадима Евсеева (1:4), автозаводцы отправились реабилитироваться в Тулу.
Удивило, что состав москвичей не претерпел серьезных изменений. В средней линии Шитов заменил Данилина, а в атаке компанию Каштанову составил не Юшин, а Чупаев.
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько не мог рассчитывать на одного из самых креативных своих исполнителей. Доминиканец Рейес (2+5 в сезоне) уехал в сборную, и слева в атаке вышел Мирзов.
Именно экс-полузащитник «Спартака» был самой заметной фигурой в первые полчаса встречи. На своем фланге он дважды обыгрывал Данилкина и Шевченко, смещался в середину и плотно стрелял метров с 15 — Бабурин был на чеку.
Гол «Торпедо» не вытекал из логики игры. Помог стандарт. После подачи Данилкина со штрафного мяч от груди Пуцко предательски отлетел к Каштанову, который неотразимо пальнул в ближний угол — под штангу. В матче с «Черноморцем» Алексей, напомним, не реализовал 11-метровый, зачем-то пробив низом по центру. Теперь, получается, исправился с игры. 0:1.
В этот вечер Пуцко было суждено стать причастным еще к одному голу. Уже в ворота гостей. Перед самым свистком на перерыв Цараев, получив пас с фланга, мощно пробил по центру, и мяч, угодив в голову центрального защитника «оружейников», изменил направление и застал Бабурина врасплох. 1:1.
Забив «в раздевалку», хозяева отличились и сразу после возобновления игры. Калмыков выполнил навес почти от лицевой. Бабурин и Шевченко почему-то бездействовали, а шустрый Цараев оказался первым на мяче и буквально внес его в сетку — 2:1.
Автозаводцы отыгрались через 17 минут. Последовала закидушка из глубины поля в исполнении Орехова. Каштанов головой скинул мяч Шитову под удар, который с близкого расстояния расстрелял Мелихова. У Каштанова, как и у Цараева, 1+1 в этом матче.
До финального свистка «Торпедо» смотрелось чуть острее (Галоян стрелял рядом с «девяткой»), но счет так и не изменился. Несмотря на неплохое качество футбола и в целом приемлемый на выезде результат, «Торпедо» опустилось на последнее место. «Сокол» в Саратове спасся в поединке с «Уфой» (2:2) и опережает москвичей по личной встрече (1:0). А «Чайка» так и вовсе сотворила сенсацию (об этом ниже).
— Простые мячи, которые мы пропускаем… Вот это не радует, — заметил на пресс-конференции Дмитрий Парфенов. — Мы забили первыми, и Тула «встала на мяч». Особых моментов у хозяев не было. Даже тот гол, который мы пропустили за несколько секунд до перерыва… Мяч попал в голову их игрока и влетел в ворота. Ты никак не можешь на это повлиять, единственное — не терять концентрацию. Только самим нужно добавлять в таких моментах. То же самое касается и второго тайма. После перерыва мы вышли отдохнувшими, никто нас не «задавил», но потери в центре поля недопустимы, если каждая из них завершается голевой атакой соперника! При этом мы проявили характер. Начали контролировать мяч, чаще заходить на чужую половину поля и в итоге сравняли счет.
«Арсенал» — 11-й. Команда Дмитрия Гунько не выигрывает уже шесть туров кряду.
«Спартак» забуксовал. Апеков возглавил бомбардирскую гонку
Костромской «Спартак» перестал выигрывать. Красно-белые свели вничью уже третью встречу подряд. Подопечные Сергея Бондаря и Евгения Таранухина дома поделили очки с «КАМАЗом».
Челнинцы после громкой и яркой победы над «Уралом» (5:1) понесли серьезную потерю. Ильдар Ахметзянов пошел на повышение, возглавив «Оренбург». Команду принял экс-форвард «Динамо» Антон Хазов.
Похоже, кураж, пойманный игроками «КАМАЗА» в поединке с «Уралом», никуда не пропал. В дебюте встречи они буквально смяли красно-белых. Отличные моменты были у Моторина и Апекова, плотно издали жахнул Султонов, забивший в прошлом туре чудо-гол.
На 14-й минуте давление гостей принесло им дивиденды. Гол, правда, получился курьезным. Все ждали от Апекова, что он со штрафного выполнит верховую подачу, а он взял и покатил низом. Мяч, в итоге никого так и не задев, заскочил в дальний угол. 0:1! Восьмой точный удар 25-летнего хавбека вывел его в лидеры бомбардирской гонки.
«Спартак» ожил только ближе к перерыву. Саплинов продрался в чужую штрафную и рухнул на газон. Арбитр посчитал, что на полузащитнике красно-белых сфолили. Повторы не дают четкого ответа, прав ли рефери. Сам Саплинов и привел приговор в исполнение, переиграв Анисимова. 1:1.
Второй тайм вышел менее событийным. Кострома едва не забил с аута: Садов направил мяч выше створа.
«Спартак» опустился на вторую строчку, пропустив вперед «Факел».
«Ротор» Бояринцева разобрался с «Черноморцем» Евсеева
«Черноморец» Вадима Евсеева уже навел шороха в ФНЛ. Пять побед в шести турах! В воскресенье «моряки» пожаловали к крепкому «Ротору» Дениса Бояринцева, который претендует на повышение в классе.
Первый тайм полностью остался за волгоградцами. Чего стоит только мощный удар Сафронова с пяти метров в перекладину! Позже Арбузов бил из выгодной позиции — выше цели, а с выстрелом Бардыбахина в ближний угол справился Штепа.
В начале второго тайма «Ротор» своего добился. Арбузов запустил Короткова по правому флангу, тот в итоге сместился в центр, покатил под удар Мальцеву, который все исполнил на точность — в левый от себя угол. 1:0!
«Ротор» продолжил владеть преимуществом, играл в удовольствие. Показателен эпизод на 70-й минуте, когда Лаврищев в подкате накрыл крайнего защитника «моряков», пытавшегося начать атаку своей команды.
И тем не менее однажды гости огрызнулись. Да так, что вполне могли спасти этот матч. Удары Кухаручка дважды блокировали защитники, Морозову же помогли сразу два рикошета. Мяч, казалось, уже заползет в противоположный от Чегрова угол, однако Никита успел в последний момент переложиться и сохранил счет на табло. Для того, чтобы уже через пару минут его команда сняла все вопросы о победителе. Кайнов после классного паса пяткой Лавришева шансов Штепе не оставил — 2:0.
«Ротор» набрал 25 очков и поднялся на третье место. Но нужно не забывать, что «Урал» (24 балла) и «Челябинск» (23) матч 14-го тура между собой проведут в ноябре.
Кто из клубов РПЛ заберет Фадеева из «Чайки»?
«Чайка», которую почти все уже списали после черной серии из семи поражений, похоже, расправляет крылья. Команда Дмитрия Комбарова не проигрывает уже третий тур подряд, а в Нижнекамске и вовсе вырвала победу в концовке!
На 89-й минуте при счете 2:2 «Нефтехимик» почти всей командой пришел в штрафную гостей, но неудачно разыграл стандарт. Ищенко мгновенно бросил в прорыв Червякова. Вингер, не пригодившийся «Торпедо», на рывке упорхнул от Валиахметова и четко реализовал выход один на один — 2:3!
Впрочем, героем матча все же стоит признать не Червякова, а вратаря «пернатых» Фадеева. Семен выдал очередное яркое шоу! Как бывший вратарь «Спартака-2» смог вытащить мяч из дальнего угла после хлесткого выстрела Шильцова с пяти метров?! Невероятная реакция.
Пенальти, назначенный в ворота «Чайки», — настоящая драма Фадеева. Сначала он справился с ударом Кокоева с «точки», затем с его же добиванием, но мяч от ноги Маркелова все же залетел в ворота! Автогол, который мог стоить южанам победы, если бы не реактивный Червяков.
В футбольных кругах уже ходят разговоры о том, что Фадеев попал на карандаш более статусных клубов ФНЛ и даже РПЛ.
«Чайка» оттолкнулась от дна и поднялась на 16-ю строчку в таблице.
Селихов вернулся в строй
Матч «Урал» — «Челябинск», который должен был стать центральным в туре, перенесен на ноябрь (точной даты пока нет) по просьбе хозяев. У «шмелей» несколько игроков вызваны в сборные, и они обратились в лигу с предложением сыграть с командой Романа Пилипчука позднее.
Руководство клуба из Екатеринбурга не пошло на радикальные меры после провальной игры с «КАМАЗом» (1:5). Мирослав Ромащенко продолжает тренировать «Урал».
Голкипер Александр Селихов, пропустивший встречи с челнинцами и «СКА-Хабаровском» из-за травмы колена, вернулся в строй и занимается в общей группе.
Виталий Айрапетов