«Урал» обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

«Урал» прервал серию без побед в Первой лиге, которая составляла три матча, и вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Чайка» прервала серию из трех матчей без поражений и опустилась на 17-ю позицию, имея в своем активе 11 очков.