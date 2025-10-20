Ричмонд
«Урал» обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» на выезде обыграл «Чайку» из села Песчанокопское (Ростовская область) в матче 15-го тура Первой лиги по футболу.

Встреча, прошедшая в Песчанокопском, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Илья Ишков (17-я минута).

На 54-й минуте с поля был удален португальский защитник «Урала» Гонсало Мигель.

«Урал» прервал серию без побед в Первой лиге, которая составляла три матча, и вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Чайка» прервала серию из трех матчей без поражений и опустилась на 17-ю позицию, имея в своем активе 11 очков.

В следующем туре «Чайка» 25 октября на выезде сыграет против московского «Торпедо», «Урал» днем ранее в гостях встретится с тульским «Арсеналом».

Чайка
0:1
Первый тайм: 0:1
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 15
20.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
им. И.П. Чайки
Главные тренеры
Дмитрий Комбаров
Мирослав Ромащенко
Голы
Урал
Илья Ишков
17′
Составы команд
Чайка
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
88
Иван Маркелов
12
Артем Соколов
83
Николай Ищенко
39
Павел Маслов
27
Артем Крутовских
8
Александр Роспутько
7
Егор Гуляев
60′
89
Руслан Червяков
87
Арсений Филев
67′
95
Арсений Гердт
10
Абдулло Джебов
67′
20
Станислав Библик
Урал
57
Александр Селихов
70
Матвей Бардачев
24
Егор Филипенко
37
Виталий Бондарев
16
Фернандо Итало
17
Мигель Гонсалу
54′
97
Илья Ишков
78′
18
Никита Морозов
42
Егор Мосин
69′
11
Владислав Карапузов
10
Мартин Секулич
60′
44
Владислав Малькевич
14
Юрий Железнов
60′
50
Максим Воронов
22
Лео Кордейро
69′
55
Тимур Аюпов
Статистика
Чайка
Урал
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
5
5
Угловые
5
7
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти