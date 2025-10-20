Ричмонд
«Торпедо» сыграло вничью с «Шинником» во втором матче после возвращения Кононова

Футболисты «Торпедо» и «Шинника» поделили очки в 15-м туре Лиги PARI. Встреча, прошедшая в понедельник на «Арене Химки», завершилась со счетом 0:0.

Источник: Sport24

«Торпедо» провело второй матч после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера команды. В первой игре автозаводцы обыграли «Велес» (3:0) в Кубке России.

Московский клуб с 11 очками остается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. «Шинник» с 18 баллами идет на 10-й позиции.

В следующем туре 25 октября «Торпедо» примет «Чайку», а «Шинник» дома сыграет с костромским «Спартаком».

Торпедо
0:0
Первый тайм: 0:0
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 15
20.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Артем Булойчик
Составы команд
Торпедо
74
Михаил Волков
90
Боян Роганович
22
Олег Кожемякин
4
Сергей Бородин
15
Александр Орехов
8
Артур Галоян
15
Егор Данилкин
27′
64′
73
Владислав Шитов
7
Александр Юшин
85′
19
Руслан Байтуков
99
Глеб Шевченко
85′
23
Кирилл Данилин
90′
79
Алексей Каштанов
85′
9
Душан Бакич
38
Александр Чупаев
18′
63′
84
Вадим Чурилов
Шинник
51
Тимофей Митров
62
Вадим Карпов
55
Виталий Лысцов
5
Кирилл Маляров
50
Артем Голубев
55′
4
Никита Бозов
44
Даниил Корнюшин
8
Руслан Куль
2
Артемий Косогоров
9
Илья Стефанович
77
Альбек Гонгапшев
77′
11
Илья Порохов
Статистика
Торпедо
Шинник
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
5
3
Угловые
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти