Великолепный «Факел» Василенко. Скучное «Торпедо» Кононова. Тихонов победил «Спартак». 15-й тур ФНЛ

«Факел» забил «Ротору» четыре безответных мяча
«Факел» после назначения главным тренером Олега Василенко пока идет без потерь: три победы в трех турах ФНЛ! Дома воронежцы уверено разобрались с крепким «Ротором» Дениса Бояринцева.
Олег Василенко, как и его предшественник Игорь Шалимов, варьирует позицию второго форварда. Место Пуси в составе — железобетонное, а вот компанию ему впереди составляют то Гонгадзе, то Уридия. На сей раз выбор был сделан в пользу второго.
Первый тайм получился довольно осторожным, никто особо вперед не лез. «Факел» взорвался двумя моментами по истечении получаса игры. Уридия после прострела Гиоргобиани с двух метров пробил в Чагрова. Шанс у Пуси был менее очевидным, но албанец сыграл выше всяких похвал. Укротив мяч, посланный Нетфуллиным из глубины, легионер развернулся и в окружении трех защитников исхитрился с правой ноги пальнуть под перекладину — 1:0!
Едва начался второй тайм, как Пуси оформил дубль. Гиоргобиани пронесся по правому флангу и великолепно навесил во вратарскую. Албанец не оставил шансов Чагрову — 2:0! В гонке бомбардиров Пуси с 8 голами догнал Калмыкова.
На 72-й минуте албанец под аплодисменты воронежской публики покинул поле. Заменивший его Гонгадзе довел счет до разгромного — 3:0! Георгий вошел в раж и решил не отставать от Пуси. На второй компенсированной минуте 29-летний форвард в касание замкнул прострел Ковалева и заставил в четвертый раз капитулировать Чагрова.
Великолепная победа «Факела» на классе. Лучшая игра команды в этом сезоне. Браво, Василенко! «Наглецы из Воронежа» — на верном пути к РПЛ.
Сказка Костромы подходит к концу?
Безвыигрышная серия костромского «Спартака», еще недавно лидировавшего в ФНЛ, достигла уже четырех матчей. Из Красноярска красно-белые и вовсе улетели ни с чем. «Енисей» Андрея Тихонова оказался точнее — 1:0.
Матч точно доставил удовольствие зрителям. Обоюдоострая игра. С большим количеством подходов, моментов, вратарских спасений, борьбой.
До перерыва гости были чуть острее. Понравилась классная комбинация красно-белых на 40-й минуте. Садов разогнал атаку по правому флангу, отпасовал в центр на Чиканчи, тот отдал передачу правее. Назаренко остроумно мяч пропустил, и подключившийся по флангу Киселев оказался на ударной позиции. Защитник пробил довольно бесхитростно — Шамов справился.
А вот через три минуты голкиперу «львов» уже пришлось совершать сложный сейв, вытаскивая мяч из-под перекладины после коварного удара головой все того же Киселева.
В начале второго тайма уже Гайдаш продемонстрировал свою реакцию, не позволив отличиться Чуканову. Игра смотрелась, чувствовался нерв. Все могло качнуться в любую сторону.
В итоге сработали замены Тихонова. На 76-й минуте 19-летний Огиенко, освободившись от опеки на фланге, выполнил зрячую подачу на линию вратарской. 28-летний серб Раткович, опередив двух защитников, мощно пробил головой в ближний угол. 1:0. Это четвертый гол легионера в сезоне.
Красноярцы сделали своему тренеру отличный подарок к юбилею. 16 октября легенде московского «Спартака» исполнилось 55 лет.
«Енисей» не проигрывает три тура кряду. Кострома, несмотря на поражение, осталась на втором месте. «Урал» отстает на два очка, но у Екатеринбурга игра в запасе.
«Урал» в меньшинстве удержал победу над «Чайкой»
«Урал», как известно, перенес матч прошлого тура с «Челябинском» на ноябрь из-за того, что несколько игроков уезжали в национальные сборные. Таким образом, команда Мирослава Ромащенко тренировалась две недели для того, чтобы реабилитироваться за крупное поражение от «КАМАЗа» (1:5). В понедельник «шмелям» необходимо было на выезде побеждать «Чайку» Дмитрия Комбарова, которая в последнее время расправила крылья.
В ворота «Урала» вернулся залечивший травму Селихов, справа в защите вышел португалец Мигел Гонсалу, допустивший грубую ошибку в поединке со «СКА-Хабаровском» (1:2). Плеймейкер Акбашев не попал даже в заявку на игру.
В первые 15 минут гости создали три реальных момента. Каждый раз на острие атаки оказывался Секулич. Дважды хорват не переиграл Фадеева, который за 14 предыдущих туров совершил 18 сейвов. А в третьем случае Мартин не попал в створ.
Давление «шмелей» все же привело к голу. Удар Итало из выгодной позиции пришелся в голкипера, а первым на добивании был Ишков, закативший мяч в пустой угол. 0:1. 20-летний крайний полузащитник отличился во второй встрече кряду. «Урал» играл с ощутимым преимуществом, но до перерыва больше не забил.
А во втором тайме гостям было уже не до атак. Без приключений команда Ромащенко в этом сезоне играет редко. На 54-й минуте защитники гостей проспали длинный заброс из глубины поля. Филев убегал на рандеву с Селиховым и был сбит Мигелом Гонсалесом. Красная карточка! Пока к этому приобретению уральцев слишком много вопросов.
«Чайка» не смогла разыграть лишнего — не хватило класса, да и Бардачев снял весь верх. «Урал» увез из Песчанокопского важнейшие три очка. Команда Ромащенко — третья и имеет игру в запасе.
«Торпедо» не справилось с «Шинником»
«Торпедо» во втором матче после возвращения на тренерский мостик Олега Кононова (в первом автозаводцы разгромили в Кубке «Велес» — 3:0) сыграло вничью с «Шинником».
Место в воротах москвичей, как и в кубковой встрече, занял Волков. Кононов сыграл в три номинальных форварда, с первых минут выпустив Юшина, Чупаева и Каштанова.
Начали черно-белые многообещающе. Юшин обыграл двух соперников и с разворота выстрелил под перекладину. Митров успел поднять руку. А дальше — тишина… Первый тайм вообще получился довольно тоскливым. Самый яркий момент — отмененный из-за офсайда гол ярославца Малярова.
Гости смотрелись интереснее после перерыва. Чего стоит только момент, созданный ими на 62-й минуте. После подачи углового Карпов головой бил в правый от себя нижний угол. Волков в прекрасном прыжке спас хозяев, вытащив мертвый мяч.
«Шинник» поддавил. Куль требовал пенальти после контакта с Бородиным, Стефанович из выгодной позиции послал мяч выше створа. Ярославцы чаще выходили победителями из единоборств.
А что же «Торпедо»? Во втором тайме хозяева, по сути, так и не создали ни одного реального момента. Можно вспомнить разве что плотный удар Шитова со средней дистанции — в руки Митрову. Оживет ли команда при новом старом тренере? Автозаводцы — по-прежнему в зоне вылета.
Волевая «Родина»
«Родина» победила в Челнах местный «КАМАЗ» — 2:1.
Первый тайм полностью остался за хозяевами. Ильдар Ахметзянов ушел на повышение в «Оренбург», но идеи его живут. При Антоне Хазове автозаводцы, как и прежде, очень агрессивно начинают матчи.
Вот и «Родина» ничего не могла поделать с реактивными Моториным и Караевым. Особый настрой на эту игру был у правого полузащитника хозяев Юдинцева, в активе которого больше 100 встреч за москвичей. Именно после его классной передачи с фланга Караев выскочил один на один с Волковым, проткнул мяч мимо голкипера, но не попал в створ.
Волкова можно смело назвать лучшим игроком первого тайма. Как он в блестящем прыжке вытащил из-под перекладины мяч после удара головой Маругина!
— Моментище! Волчара в действии! Лютый сейв, — не смог сдержать своих эмоций комментатор матча.
И все-таки на 34-й минуте неугомонный Караев «прошил» вратаря — 1:0.
В перерыве испанский наставник москвичей Хуан Диас произвел тройную замену. На поле появились Сокол, Мусаев и Гейе. Сработало. «Родина» перехватила инициативу, а «КАМАЗ» слишком глубоко отошел на свою половину поля, практически отказавшись от контригры.
С ответным голом гостям, правда, повезло. После удара Дятлова мяч, срикошетив от ноги защитника, изменил направление и залетел в сетку. Почувствовав запах крови, «Родина» дожала соперника. Гейе справа прострелил на линию вратарской, и Максименко в касание переправил мяч в ворота. 1:2.
«Родина» — четвертая.
Виталий Айрапетов