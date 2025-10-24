Свердловские власти решили продать 50% акций «Урала»

«Урал» по итогам прошлого сезона не смог вернуться в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ), проиграв в стыковых матчах грозненскому «Ахмату». В текущем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) клуб после 15 туров занимает третье место в турнирной таблице. 16 октября «Урал» вылетел из Фонбет — Кубка России, проиграв на выезде воронежскому «Факелу» (0:1).