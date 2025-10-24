Ричмонд
«КАМАЗ» со счетом 5:0 разгромил «Енисей»

В Набережных Челнах завершился матч 16-го тура Лиги PARI, в котором «КАМАЗ» уверенно обыграл «Енисей». Хозяева поля забили пять безответных мячей.

Источник: vk.com/fckamaz

Счет на 5-й минуте открыл Роман Мануйлов. Перед самым перерывом, на 45+1-й минуте, преимущество хозяев удвоил Давид Караев.

После перерыва команда продолжила доминировать: на 65-й минуте отличился Даниил Моторин, а спустя минуту — Ренат Гольбин. Окончательный счет установил Руслан Апеков на 82-й минуте — 5:0.

«КАМАЗ» набрал 26 очков и поднялся на пятое место. В активе «Енисея» 17 очков и 11-я позиция.

КАМАЗ
5:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 16
24.10.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Антон Хазов
Андрей Тихонов
Голы
КАМАЗ
Роман Мануйлов
4′
Давид Караев
46′
Даниил Моторин
64′
Ренат Голыбин
66′
Руслан Апеков
82′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
6
Тимофей Калистратов
7
Руслан Аюкин
27
Роман Мануйлов
10
Роман Защепкин
21
Георгий Юдинцев
75′
14
Сурхайхан Абдуллаев
2
Давид Хубаев
54′
75′
53
Александр Дерюгин
9
Давид Караев
60′
19
Ренат Голыбин
59
Даниил Моторин
84′
22
Андрей Солодухин
79
Виталий Семенов
46′
11
Руслан Апеков
Енисей
50
Егор Шамов
22
Артем Гюрджан
31′
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
55
Никита Богатырев
9
Лука Раткович
6
Амир Батырев
85′
20
Адольф Белем
87′
18
Александр Надольский
84′
8
Александр Канаплин
43
Артур Гилязетдинов
65′
75
Андрей Окладников
77
Ростислав Огиенко
46′
11
Астемир Хашкулов
87
Андрей Мазурин
84′
23
Никита Савин
Статистика
КАМАЗ
Енисей
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти