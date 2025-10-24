«КАМАЗ» со счетом 5:0 разгромил «Енисей»

Счет на 5-й минуте открыл Роман Мануйлов. Перед самым перерывом, на 45+1-й минуте, преимущество хозяев удвоил Давид Караев.
После перерыва команда продолжила доминировать: на 65-й минуте отличился Даниил Моторин, а спустя минуту — Ренат Гольбин. Окончательный счет установил Руслан Апеков на 82-й минуте — 5:0.
«КАМАЗ» набрал 26 очков и поднялся на пятое место. В активе «Енисея» 17 очков и 11-я позиция.
Футбол, Первая лига, Тур 16
24.10.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Антон Хазов
Андрей Тихонов
Голы
КАМАЗ
Роман Мануйлов
4′
Давид Караев
46′
Даниил Моторин
64′
Ренат Голыбин
66′
Руслан Апеков
82′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
6
Тимофей Калистратов
7
Руслан Аюкин
27
Роман Мануйлов
10
Роман Защепкин
21
Георгий Юдинцев
75′
14
Сурхайхан Абдуллаев
2
Давид Хубаев
54′
75′
53
Александр Дерюгин
9
Давид Караев
60′
19
Ренат Голыбин
59
Даниил Моторин
84′
22
Андрей Солодухин
79
Виталий Семенов
46′
11
Руслан Апеков
Енисей
50
Егор Шамов
22
Артем Гюрджан
31′
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
55
Никита Богатырев
9
Лука Раткович
6
Амир Батырев
85′
20
Адольф Белем
87′
18
Александр Надольский
84′
8
Александр Канаплин
43
Артур Гилязетдинов
65′
75
Андрей Окладников
77
Ростислав Огиенко
46′
11
Астемир Хашкулов
87
Андрей Мазурин
84′
23
Никита Савин
Статистика
КАМАЗ
Енисей
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
