«Арсенал» одержал победу над «Ротором» в матче Первой лиги

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл волгоградский «Ротор» в матче 17-го тура Первой лиги.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Даниил Пенчиков (13-я минута) и Милош Брнович (38). У «Ротора» отличился Артем Симонян (17).
«Арсенал», набрав 20 очков, поднялся на десятую строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Ротор» (26) располагается на пятой позиции.
В следующем туре «Арсенал» 8 ноября примет «Чайку» из села Песчанокопское, днем позднее «Ротор» дома сыграет с ярославским «Шинником».
Футбол, Первая лига, Тур 17
3.11.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Дмитрий Гунько
Голы
Ротор
Артем Симонян
17′
Арсенал
Даниил Пенчиков
13′
Милош Брнович
38′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
18
Максим Кайнов
37
Денис Фомин
80
Вячеслав Бардыбахин
6
Сергей Макаров
3
Максим Швецов
74′
23
Дмитрий Лаврищев
7
Илья Сафронов
65′
68′
77
Дмитрий Сасин
10
Артем Симонян
59′
24
Михаил Мальцев
33
Ярослав Арбузов
68′
73
Имран Азнауров
9
Давид Давидян
59′
70
Александр Хохлачев
Арсенал
18
Михаил Цулая
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
79′
4
Даниил Пенчиков
61′
31
Кирилл Большаков
21
Никита Раздорских
84′
25
Александр Трошечкин
8
Артем Попов
39′
59′
77
Алексей Бердников
10
Игорь Горбунов
70′
17
Маттео Алинви
14
Милош Брнович
66′
70′
78
Данил Липовой
7
Эдарлин Рейес
24′
27
Резиуан Мирзов
9
Амур Калмыков
59′
29
Максим Максимов
Статистика
Ротор
Арсенал
Желтые карточки
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
