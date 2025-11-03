Ричмонд
«КАМАЗ» обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

Дубль лучшего бомбардира Первой лиги Караева принес «КАМАЗу» победу над «Чайкой».

Источник: ФК "КАМАЗ"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов обыграл «Чайку» из Песчанокопского в матче 17-го тура Первой лиги.

Встреча в Песчанокопском завершилась со счетом 2:0, дублем отметился Давид Караев (28-я и 64-я минуты).

Караев с 10 голами в 18 матчах является лучшим бомбардиром Первой лиги.

«КАМАЗ» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Чайка» (11 очков) располагается на последнем, 18-м месте.

Чайка
0:2
Первый тайм: 0:1
КАМАЗ
Футбол, Первая лига, Тур 17
3.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
им. И.П. Чайки
Главные тренеры
Дмитрий Комбаров
Антон Хазов
Голы
КАМАЗ
Давид Караев
28′
Давид Караев
64′
Составы команд
Чайка
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
39
Павел Маслов
10
Абдулло Джебов
83
Николай Ищенко
27
Артем Крутовских
7
Егор Гуляев
70′
69
Антон Гурылев
89′
8
Александр Роспутько
58′
20
Станислав Библик
18
Артем Соколов
77′
38
Станислав Топинка
88
Иван Маркелов
46′
55
Вадим Гапеев
87
Арсений Филев
70′
95
Арсений Гердт
73′
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
6
Тимофей Калистратов
90+1′
7
Руслан Аюкин
27
Роман Мануйлов
20′
53
Александр Дерюгин
21
Георгий Юдинцев
66′
14
Сурхайхан Абдуллаев
10
Роман Защепкин
80′
8
Ефим Долгополов
24
Даниил Шамкин
38′
46′
59
Даниил Моторин
9
Давид Караев
66′
19
Ренат Голыбин
11
Руслан Апеков
87′
22
Андрей Солодухин
90+3′
Статистика
Чайка
КАМАЗ
Желтые карточки
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти