«Арсенал» победил «Чайку» в матче Первой лиги

Встреча в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил Кирилл Большаков.
«Арсенал» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Чайка» (11) располагается на последней, 18-й позиции.
В следующем туре «Арсенал» 16 ноября сыграет в гостях с «Уфой», «Чайка» в этот же день на выезде встретится с ярославским «Шинником».
Футбол, Первая лига, Тур 18
8.11.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Дмитрий Комбаров
Голы
Арсенал
Кирилл Большаков
90′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
10
Игорь Горбунов
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
31
Кирилл Большаков
73′
21
Никита Раздорских
8
Артем Попов
81′
77
Алексей Бердников
27
Резиуан Мирзов
46′
78
Данил Липовой
14
Милош Брнович
64′
17
Маттео Алинви
9
Амур Калмыков
86′
24
Илья Азявин
25
Александр Трошечкин
64′
29
Максим Максимов
Чайка
58
Семен Фадеев
6
Юрий Петин
15
Богдан Рогочий
71′
91
Даниил Столяров
39
Павел Маслов
27
Артем Крутовских
8
Александр Роспутько
39′
10
Абдулло Джебов
7
Егор Гуляев
46′
89
Руслан Червяков
83
Николай Ищенко
72′
20
Станислав Библик
12
Артем Соколов
81′
14
Дмитрий Каптилович
Статистика
Арсенал
Чайка
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
1
0
Удары в створ
1
0
Угловые
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
