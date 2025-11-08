«Родина» разошлась миром с «Нефтехимиком», продлив беспроигрышную серию до 7 матчей

Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.25
П2
3.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.10
П2
4.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.95
П2
4.26
Футбол. Германия
перерыв
Байер
5
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.20
П2
100.00
Футбол. Германия
перерыв
Гамбург
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
2.95
П2
2.00
Футбол. Германия
перерыв
Хоффенхайм
2
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.15
П2
7.10
Футбол. Германия
перерыв
Унион Б
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.60
П2
1.52
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.05
П2
8.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.65
П2
5.75
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
1
:
Волга
3
Все коэффициенты
П1
21.00
X
12.50
П2
1.07
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.37
П2
2.27
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.98
П2
6.74
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.20
П2
6.90
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.55
П2
1.45
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.72
П2
3.31
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.61
X
4.26
П2
1.56
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.17
П2
7.90
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.61
П2
2.45
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.99
П2
3.48
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

«Родина» разошлась миром с «Нефтехимиком», продлив беспроигрышную серию до 7 матчей

Московская «Родина» на своем поле сыграла вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в матче 18-го тура Лиги PARI.

Источник: fcrodina.com

В конце первого тайма «родные» открыли счет благодаря выстрелу Артема Максименко (45). В начале второй половины нижнекамцы отыгрались — отличился Рашид Магомедов (54). В итоге 1:1 — беспроигрышная серия москвичей достигла 7 матчей чемпионата страны.

После этой игры «Родина» занимает 4-е место в таблице Лиги PARI (31 очко), а «Нефтехимик» находится на 10-й позиции (21 балл).

Родина
1:1
Первый тайм: 1:0
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 18
8.11.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Кирилл Новиков
Голы
Родина
Артем Максименко
45+1′
Нефтехимик
Рашид Магомедов
54′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
3
Лео Гогличидзе
26
Артем Мещанинов
20
Артем Концевой
38
Леон Мусаев
48′
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
67′
7
Пап Гуйе
24
Артем Бирюков
57′
80
Станислав Бессмертный
99
Иван Тимошенко
56′
77
Аршак Корян
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
65
Николай Толстопятов
15
Андрей Никитин
70
Иван Бобер
5
Магомед Мусалов
23′
46′
17
Эдуард Валиахметов
8
Георгий Кантария
84′
6
Даниил Родин
10
Давид Кокоев
46′
11
Данила Сухомлинов
90
Константин Шильцов
68′
74
Дмитрий Кучугура
9
Рашид Магомедов
83′
7
Султан Джамилов
Статистика
Родина
Нефтехимик
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти