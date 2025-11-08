Ричмонд
Скандал в матче «Родина» — «Нефтехимик»: «Как отменили гол — невероятно»

Сегодня, 8 ноября, «Родина» сыграла вничью с «Нефтехимиком» в матче 18-го тура Лиги PARI. Игра завершилась со счетом 1:1.

Во время матча произошел скандальный эпизод — отмена гола «Родины».

«Родина» уже объявила, что обратится в ЭСК РФС по итогам матча. «Наш клуб будет ждать разъяснений по ряду неназначенных пенальти и отмененному голу в концовке встречи», — говорится в заявлении клуба.

«КАК?! Как сейчас отменили гол “Родины” — невероятно. Что-то слишком много моментов на нашем канале с участием бригады Андрея Прокопова. Сейчас решение не его, а ассистента Охрименко. Мяч выходит на метр — играем. Мяч на линии — вышел. Это что за параллельная вселенная?» — написал бывший арбитр первой категории Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але, рэф!».

Родина
1:1
Первый тайм: 1:0
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 18
8.11.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Кирилл Новиков
Голы
Родина
Артем Максименко
45+1′
Нефтехимик
Рашид Магомедов
54′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
3
Лео Гогличидзе
26
Артем Мещанинов
20
Артем Концевой
38
Леон Мусаев
48′
55
Митя Крижан
9
Артем Максименко
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
67′
7
Пап Гуйе
24
Артем Бирюков
57′
80
Станислав Бессмертный
99
Иван Тимошенко
56′
77
Аршак Корян
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
65
Николай Толстопятов
15
Андрей Никитин
70
Иван Бобер
5
Магомед Мусалов
23′
46′
17
Эдуард Валиахметов
8
Георгий Кантария
84′
6
Даниил Родин
10
Давид Кокоев
46′
11
Данила Сухомлинов
90
Константин Шильцов
68′
74
Дмитрий Кучугура
9
Рашид Магомедов
83′
7
Султан Джамилов
Статистика
Родина
Нефтехимик
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти