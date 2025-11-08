Скандал в матче «Родина» — «Нефтехимик»: «Как отменили гол — невероятно»

«КАК?! Как сейчас отменили гол “Родины” — невероятно. Что-то слишком много моментов на нашем канале с участием бригады Андрея Прокопова. Сейчас решение не его, а ассистента Охрименко. Мяч выходит на метр — играем. Мяч на линии — вышел. Это что за параллельная вселенная?» — написал бывший арбитр первой категории Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але, рэф!».