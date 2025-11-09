«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
1.95
П2
4.70
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.08
П2
1.39
Футбол. Италия
14:30
Аталанта
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.83
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.77
П2
5.75
Футбол. Испания
16:00
Атлетик
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.99
П2
7.30
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.67
П2
5.40
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.08
П2
2.62
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.84
X
2.93
П2
2.97
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.44
П2
3.10
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.45
П2
2.49
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.55
П2
3.17
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.29
П2
3.29
Футбол. Франция
17:00
Лорьян
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.31
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
17:30
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.49
П2
2.27
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.72
П2
4.60
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.14
П2
1.45
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.11
П2
2.99
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Ницца
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.63
П2
2.53
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.10
П2
3.70
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
5.81
Футбол. Премьер-лига
19:45
Балтика
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.15
П2
2.50
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.26
П2
7.00
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.74
X
2.83
П2
3.21
Футбол. Испания
20:30
Валенсия
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.54
П2
2.20
Футбол. Германия
21:30
Айнтрахт Ф
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
3.90
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.63
П2
9.25
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.02
П2
1.78
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.11
X
4.41
П2
1.80
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2

«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

«Урал» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги.

Источник: https://t.me/fnleagueofficial

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура Первой лиги.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Илья Ишков (4-я минута) и Итало (42).

«Урал» выиграл пятый матч чемпионата кряду и с 39 очками лидирует в турнирной таблице Первой лиги, «СКА-Хабаровск» (24 очка) прервал серию из трех матчей без поражений и идет восьмым.

СКА-Хабаровск
0:2
Первый тайм: 0:2
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 18
9.11.2025, 07:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Мирослав Ромащенко
Голы
Урал
Илья Ишков
4′
Фернандо Итало
42′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
30
Давид Шавлохов
20
Йорди Тур
17
Андрей Анисимов
3
Константин Плиев
14
Владислав Брагин
33
Дмитрий Цыпченко
35′
71
Владислав Мастерной
46′
55
Василий Алейников
56′
91
Егор Носков
77′
11
Александр Гаглоев
7
Камран Алиев
74′
50
Степан Глотов
6
Садыг Багиев
46′
82
Демьян Ильев
Урал
57
Александр Селихов
16
Фернандо Итало
44
Владислав Малькевич
97
Илья Ишков
90+3′
10
Мартин Секулич
2
Силвие Бегич
24
Егор Филипенко
22
Лео Кордейро
37
Виталий Бондарев
42
Егор Мосин
90′
18
Никита Морозов
14
Юрий Железнов
79′
59
Евгений Харин
Статистика
СКА-Хабаровск
Урал
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
4
2
Угловые
7
3
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
