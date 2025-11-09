«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Илья Ишков (4-я минута) и Итало (42).
«Урал» выиграл пятый матч чемпионата кряду и с 39 очками лидирует в турнирной таблице Первой лиги, «СКА-Хабаровск» (24 очка) прервал серию из трех матчей без поражений и идет восьмым.
Футбол, Первая лига, Тур 18
9.11.2025, 07:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Мирослав Ромащенко
Голы
Урал
Илья Ишков
4′
Фернандо Итало
42′
Составы команд
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
30
Давид Шавлохов
20
Йорди Тур
17
Андрей Анисимов
3
Константин Плиев
14
Владислав Брагин
33
Дмитрий Цыпченко
35′
71
Владислав Мастерной
46′
55
Василий Алейников
56′
91
Егор Носков
77′
11
Александр Гаглоев
7
Камран Алиев
74′
50
Степан Глотов
6
Садыг Багиев
46′
82
Демьян Ильев
Урал
57
Александр Селихов
16
Фернандо Итало
44
Владислав Малькевич
97
Илья Ишков
90+3′
10
Мартин Секулич
2
Силвие Бегич
24
Егор Филипенко
22
Лео Кордейро
37
Виталий Бондарев
42
Егор Мосин
90′
18
Никита Морозов
14
Юрий Железнов
79′
59
Евгений Харин
Статистика
СКА-Хабаровск
Урал
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
4
2
Угловые
7
3
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
