«Енисей» обыграл «Черноморец» благодаря голу с пенальти

Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил 20-летний нападающий Астемир Хашкулов.
«Енисей» набрал 20 очков и поднялся в таблице на 12-е место. «Черноморец» с 17 баллами занимает 15-ю строчку.
В следующем туре 15 ноября «Енисей» на выезде сыграет со «СКА-Хабаровск», а «Черноморец» примет ульяновскую «Волгу».
Футбол, Первая лига, Тур 18
9.11.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Вадим Евсеев
Голы
Енисей
Астемир Хашкулов
62′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
43
Артур Гилязетдинов
33
Александр Масловский
86′
22
Артем Гюрджан
71′
18
Александр Надольский
5
Иллой-Айет Эммерсон
87
Андрей Мазурин
78′
90′
15
Андрей Окладников
11
Астемир Хашкулов
73′
77
Ростислав Огиенко
90′
3
Ян Цесь
46′
55
Никита Богатырев
21
Егор Иванов
73′
9
Лука Раткович
6
Амир Батырев
57′
24
Артем Погосов
Черноморец
32
Максим Матюша
18
Олег Николаев
13
Станислав Пузанов
69
Илья Родионов
9
Саид Алиев
4
Илья Кирш
77
Эльдияр Зарыпбеков
8
Заур Тарба
78′
31
Тимур Касимов
57′
7
Антон Антонов
5
Антон Крачковский
68′
90
Иван Сутугин
59
Максим Сыщенко
25′
81
Евгений Тоневицкий
Статистика
Енисей
Черноморец
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
4
7
Удары в створ
2
4
Угловые
4
7
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
