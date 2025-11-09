«Енисей» обыграл «Черноморец» благодаря голу с пенальти

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.86
П2
1.40
Футбол. Италия
14:30
Аталанта
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.84
П2
6.80
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.71
П2
5.55
Футбол. Испания
16:00
Атлетик
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.99
П2
7.30
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.67
П2
5.40
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.07
П2
2.62
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.94
П2
2.95
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.46
П2
3.12
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.47
П2
2.47
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.51
П2
3.21
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.29
П2
3.29
Футбол. Франция
17:00
Лорьян
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.31
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
17:30
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.49
П2
2.27
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.72
П2
4.69
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.91
X
5.19
П2
1.44
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.11
П2
2.99
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Ницца
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.63
П2
2.53
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.10
П2
3.75
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.74
П2
5.82
Футбол. Премьер-лига
19:45
Балтика
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.15
П2
2.50
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.30
П2
7.00
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.74
X
2.83
П2
3.21
Футбол. Испания
20:30
Валенсия
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.54
П2
2.20
Футбол. Германия
21:30
Айнтрахт Ф
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
3.90
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.63
П2
9.25
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.97
П2
1.80
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.12
X
4.42
П2
1.79
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2

«Енисей» обыграл «Черноморец» благодаря голу с пенальти

Футболисты «Енисея» нанесли поражение «Черноморцу» в 18-м туре Лиги PARI. Игра, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Андрея Тихонова.

Источник: Sport24

Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил 20-летний нападающий Астемир Хашкулов.

«Енисей» набрал 20 очков и поднялся в таблице на 12-е место. «Черноморец» с 17 баллами занимает 15-ю строчку.

В следующем туре 15 ноября «Енисей» на выезде сыграет со «СКА-Хабаровск», а «Черноморец» примет ульяновскую «Волгу».

Енисей
1:0
Первый тайм: 0:0
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 18
9.11.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Вадим Евсеев
Голы
Енисей
Астемир Хашкулов
62′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
43
Артур Гилязетдинов
33
Александр Масловский
86′
22
Артем Гюрджан
71′
18
Александр Надольский
5
Иллой-Айет Эммерсон
87
Андрей Мазурин
78′
90′
15
Андрей Окладников
11
Астемир Хашкулов
73′
77
Ростислав Огиенко
90′
3
Ян Цесь
46′
55
Никита Богатырев
21
Егор Иванов
73′
9
Лука Раткович
6
Амир Батырев
57′
24
Артем Погосов
Черноморец
32
Максим Матюша
18
Олег Николаев
13
Станислав Пузанов
69
Илья Родионов
9
Саид Алиев
4
Илья Кирш
77
Эльдияр Зарыпбеков
8
Заур Тарба
78′
31
Тимур Касимов
57′
7
Антон Антонов
5
Антон Крачковский
68′
90
Иван Сутугин
59
Максим Сыщенко
25′
81
Евгений Тоневицкий
Статистика
Енисей
Черноморец
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
4
7
Удары в створ
2
4
Угловые
4
7
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти