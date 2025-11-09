Ричмонд
«Ротор» нанес разгромное поражение «Шиннику» в Волгограде

«Ротор» нанес разгромное поражение «Шиннику» в Волгограде.

Источник: vk.com/fc.rotor

В матче 18-го тура Лиги PARI «Ротор» на своем поле одержал разгромную победу над «Шинником».

Встреча, прошедшая на стадионе в Волгограде, завершилась со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты во втором тайме: на 52-й минуте отличился Андрей Семенов, на 78-й Илья Сафронов реализовал пенальти, а окончательный результат на табло установил Глеб Шильников на 83-й минуте.

Благодаря этой победе «Ротор» с 29 очками поднялся на 5-е место в таблице Первой лиги. «Шинник» (22 очка) идет на 10-й строчке.

Ротор
3:0
Первый тайм: 0:0
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 18
9.11.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Артем Булойчик
Голы
Ротор
Андрей Семенов
52′
Илья Сафронов
78′
Глеб Шильников
83′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
3
Максим Швецов
28
Андрей Семенов
47′
37
Денис Фомин
80
Вячеслав Бардыбахин
6
Сергей Макаров
18
Максим Кайнов
79′
17
Глеб Шильников
86′
10
Артем Симонян
71′
24
Михаил Мальцев
9
Давид Давидян
60′
7
Илья Сафронов
70
Александр Хохлачев
79′
23
Дмитрий Лаврищев
73
Имран Азнауров
71′
27
Кирилл Никишин
Шинник
51
Тимофей Митров
4
Никита Бозов
77′
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
55
Виталий Лысцов
81′
9
Илья Стефанович
2
Артемий Косогоров
63′
69′
61
Артем Малахов
5
Кирилл Маляров
65′
10
Тимофей Шипунов
8
Руслан Куль
61′
65′
15
Дмитрий Самойлов
50
Артем Голубев
79′
11
Илья Порохов
77
Альбек Гонгапшев
79′
88
Денис Миронов
Статистика
Ротор
Шинник
Желтые карточки
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти