«Челябинск» обыграл «Уфу» в матче Первой лиги

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Челябинск» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Рамазан Гаджимурадов (26-я минута, 63-я — с пенальти). У гостей отличился Залимхан Юсупов (5).
На третьей минуте защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев получил прямую красную карточку.
«Челябинск», набрав 28 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Уфа» (19) располагается на 13-й позиции.
В следующем туре «Челябинск» 16 ноября примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов, «Уфа» в этот же день дома сыграет с тульским «Арсеналом».
Футбол, Первая лига, Тур 18
10.11.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Омари Тетрадзе
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
