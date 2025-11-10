Ричмонд
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.20
П2
3.90
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2

«Челябинск» обыграл «Уфу» в матче Первой лиги

Футболисты «Челябинска» в меньшинстве обыграли «Уфу» в матче Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Челябинск» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Рамазан Гаджимурадов (26-я минута, 63-я — с пенальти). У гостей отличился Залимхан Юсупов (5).

На третьей минуте защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев получил прямую красную карточку.

«Челябинск», набрав 28 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Уфа» (19) располагается на 13-й позиции.

В следующем туре «Челябинск» 16 ноября примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов, «Уфа» в этот же день дома сыграет с тульским «Арсеналом».

Челябинск
2:1
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Первая лига, Тур 18
10.11.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Омари Тетрадзе
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
