Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.29
П2
6.56
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.30
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
43.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

«Нефтехимик» дома обыграл «Урал», прервав серию екатеринбуржцев из 5 побед

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем стадионе обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 19-го тура Лиги PARI.

Источник: vk.com/fcneftekhimik

Единственный мяч был забит на 50-й минуте — отличился полузащитник нижнекамцев Давид Кокоев. В итоге 1:0 — прервалась 5-матчевая победная серия екатеринбуржцев в чемпионате страны.

После этого матча «Нефтехимик» поднялся на 9-е место в таблице Лиги PARI (24 очка), «Урал» продолжил делить лидерство с «Факелом» (39 баллов).

Нефтехимик
1:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 19
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Мирослав Ромащенко
Голы
Нефтехимик
Давид Кокоев
51′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
2
Марат Ситдиков
5
Магомед Мусалов
12
Максим Ширяев
65
Николай Толстопятов
15
Андрей Никитин
20′
70
Иван Бобер
90
Константин Шильцов
8
Георгий Кантария
32′
46′
6
Даниил Родин
10
Давид Кокоев
82′
89′
11
Данила Сухомлинов
9
Рашид Магомедов
89′
14
Ислам Машуков
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
4
Матвей Бардачев
90+3′
16
Фернандо Итало
22
Лео Кордейро
10
Мартин Секулич
45′
14
Юрий Железнов
90+4′
6
Фаниль Сунгатулин
25′
70′
5
Тимур Аюпов
17
Мигель Гонсалу
54′
34
Тимофей Маргасов
20
Евгений Марков
10′
54′
11
Владислав Карапузов
97
Илья Ишков
70′
13
Роман Акбашев
Статистика
Нефтехимик
Урал
Желтые карточки
3
4
Красные карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти