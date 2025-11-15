«Нефтехимик» дома обыграл «Урал», прервав серию екатеринбуржцев из 5 побед

Единственный мяч был забит на 50-й минуте — отличился полузащитник нижнекамцев Давид Кокоев. В итоге 1:0 — прервалась 5-матчевая победная серия екатеринбуржцев в чемпионате страны.
После этого матча «Нефтехимик» поднялся на 9-е место в таблице Лиги PARI (24 очка), «Урал» продолжил делить лидерство с «Факелом» (39 баллов).
Футбол, Первая лига, Тур 19
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Мирослав Ромащенко
Голы
Нефтехимик
Давид Кокоев
51′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
2
Марат Ситдиков
5
Магомед Мусалов
12
Максим Ширяев
65
Николай Толстопятов
15
Андрей Никитин
20′
70
Иван Бобер
90
Константин Шильцов
8
Георгий Кантария
32′
46′
6
Даниил Родин
10
Давид Кокоев
82′
89′
11
Данила Сухомлинов
9
Рашид Магомедов
89′
14
Ислам Машуков
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
4
Матвей Бардачев
90+3′
16
Фернандо Итало
22
Лео Кордейро
10
Мартин Секулич
45′
14
Юрий Железнов
90+4′
6
Фаниль Сунгатулин
25′
70′
5
Тимур Аюпов
17
Мигель Гонсалу
54′
34
Тимофей Маргасов
20
Евгений Марков
10′
54′
11
Владислав Карапузов
97
Илья Ишков
70′
13
Роман Акбашев
Статистика
Нефтехимик
Урал
Желтые карточки
3
4
Красные карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти