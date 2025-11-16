«Челябинск» и «КАМАЗ» сыграли вничью, забив друг другу по 3 мяча

Соперники обменялись голами уже в первые 10 минут встречи: на гол Гаррика Левина гости ответили точным ударом Тимофея Калистратова.
На 19-й минуте Матвей Урванцев вновь вывел «Челябинск» вперед, но Давид Хубаев спустя 8 минут вновь установил на табло равенство.
Гол Тимура Жамалетдинова на 30-й минуте долгое время обеспечивал хозяевам победный счет, но «КАМАЗ» ушел от поражения благодаря второму мячу Хубаева в этой игре — Давид на этот раз отличился на 85-й минуте.
«КАМАЗ» с 30 очками идет пятым в турнирной таблице, у «Челябинска» 29 очков и шестая позиция.
Футбол, Первая лига, Тур 19
16.11.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Антон Хазов
Голы
Челябинск
Гаррик Левин
5′
Матвей Урванцев
19′
Тимур Жамалетдинов
30′
КАМАЗ
Тимофей Калистратов
10′
Давид Хубаев
27′
Давид Хубаев
85′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
66
Ян Гудков
10
Рамазан Гаджимурадов
90+3′
18
Константин Кертанов
77
Денис Самойлов
5
Булат Гатин
19
Тимофей Комиссаров
65′
15
Денис Пушкарев
70
Гаррик Левин
17′
79
Раиль Абдуллин
61′
29
Матвей Урванцев
65′
88
Вильфрид Эза
75
Тимур Жамалетдинов
72′
23
Данила Емельянов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
5
Савелий Ратников
6
Тимофей Калистратов
7
Руслан Аюкин
27
Роман Мануйлов
90+3′
2
Давид Хубаев
46′
9
Давид Караев
11
Руслан Апеков
10
Роман Защепкин
83′
22
Андрей Солодухин
24
Даниил Шамкин
60′
21
Георгий Юдинцев
79
Виталий Семенов
60′
19
Ренат Голыбин
Статистика
Челябинск
КАМАЗ
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти