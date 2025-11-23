«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «КАМАЗом» в Первой лиге

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.35
П2
2.48
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.55
П2
5.58
Футбол. Испания
перерыв
Бетис
0
:
Жирона
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.58
П2
7.82
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.10
П2
2.98
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.63
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.45
П2
5.40
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.41
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.15
П2
4.95
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.78
X
5.36
П2
1.44
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «КАМАЗом» в Первой лиге

Игра «СКА-Хабаровска» с «КАМАЗом» закончилась со счетом 1:1.

Источник: https://t.me/fnleagueofficial

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» в гостях сыграл вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов в матче 20-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча прошла в Набережных Челнах в воскресенье и завершилась со счетом 1:1. Мяч в составе хабаровской команды забил Дмитрий Цыпченко (54-я минута). На 58-й минуте он имел шанс на дубль, но его удар с 11-метровой отметки отразил голкипер Евгений Замерец. «КАМАЗ» от поражения спас гол Тимофея Калистратова (90+1).

«СКА-Хабаровск» (26 очков) располагается на десятом месте в турнирной таблице. «КАМАЗ» (31) занимает пятую позицию.

В следующем матче «СКА-Хабаровск» в гостях сыграет с саратовским «Соколом» 29 ноября, а «КАМАЗ» 1 декабря также на выезде встретится со столичной «Родиной».

В другом матче ярославский «Шинник» дома сыграл вничью с «Соколом» со счетом 0:0.

КАМАЗ
1:1
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 20
23.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Антон Хазов
Алексей Поддубский
Судейская бригада
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти