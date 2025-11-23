«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «КАМАЗом» в Первой лиге

Встреча прошла в Набережных Челнах в воскресенье и завершилась со счетом 1:1. Мяч в составе хабаровской команды забил Дмитрий Цыпченко (54-я минута). На 58-й минуте он имел шанс на дубль, но его удар с 11-метровой отметки отразил голкипер Евгений Замерец. «КАМАЗ» от поражения спас гол Тимофея Калистратова (90+1).