«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «КАМАЗом» в Первой лиге

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» в гостях сыграл вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов в матче 20-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Набережных Челнах в воскресенье и завершилась со счетом 1:1. Мяч в составе хабаровской команды забил Дмитрий Цыпченко (54-я минута). На 58-й минуте он имел шанс на дубль, но его удар с 11-метровой отметки отразил голкипер Евгений Замерец. «КАМАЗ» от поражения спас гол Тимофея Калистратова (90+1).
«СКА-Хабаровск» (26 очков) располагается на десятом месте в турнирной таблице. «КАМАЗ» (31) занимает пятую позицию.
В следующем матче «СКА-Хабаровск» в гостях сыграет с саратовским «Соколом» 29 ноября, а «КАМАЗ» 1 декабря также на выезде встретится со столичной «Родиной».
В другом матче ярославский «Шинник» дома сыграл вничью с «Соколом» со счетом 0:0.
Антон Хазов
Алексей Поддубский
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
